Este es el nuevo trámite en Colpensiones que será obligatorio para todos los usuarios en el país. Getty Images

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, confirmó la puesta en marcha de una modificación en la prestación de sus servicios que cambia considerablemente la forma en la que los usuarios son atendidos en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC).

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Colpensiones cerró enero de 2026 con un total de 7′156.051 personas afiliadas. Colpensiones indica que 2′701.519 (37,8 % del total) son cotizantes activos que realizan sus aportes a pensión. La entidad cuenta con 1′869.567 pensionados; 43,7% hombres y el 56,3% mujeres.

¿Qué cambia en la atención al usuario en Colpensiones?

Colpensiones anunció que, con el propósito de “brindar un mejor servicio” a sus afiliados, la atención en los PAC será únicamente con cita previa.

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Esta modificación, que la institución viene introduciendo desde el año pasado, llega en un momento clave de cambios en el sistema pensional, cuando miles de personas requieren servicios clave como la doble asesoría, para así aprovechar la oportunidad de traslado que rige hasta el 16 de julio de 2026.

Los usuarios ya no podrán acercarse directamente a los puntos de atención, sino que deberán agendar la cita correspondiente a través de la línea telefónica habilitada por la entidad. De esta manera, la institución espera brindar su atención de forma más ágil y organizada.

¿Cuáles son los servicios que atenderá Colpensiones con cita previa?

Colpensiones se encuentra en un proceso de modernización de su atención y servicios, ofreciendo la opción de llevar a cabo una amplia variedad de trámites de forma digital, como consultas y certificados.

Sin embargo, para algunos servicios que requieren de una cita presencial, será obligatoria solicitar previamente la reserva de la misma.

Entre los servicios de Colpensiones para los que se requiere cita previa se encuentran los siguientes:

Afiliaciones y traslados

Historia laboral

Pensiones

Servicios al ciudadano

Otros servicios

Entre los trámites que serán parte de esta modalidad se encuentran, entre otros, la radicación de indemnización sustitutiva, radicación de pensión familiar, gestión de novedades de nómina y cualquier solicitud presencial de orientación y asesoría.

Colpensiones: Paso a paso para pedir cita previa

Para agendar una cita presencial en Colpensiones, los usuarios pueden seguir estos pasos:

Comuníquese con la línea telefónica 601 4870305, en los horarios de atención (L-V de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.). Valide sus datos personales en la llamada y confirme el trámite que necesita. Recibirá de parte del asesor los horarios disponibles en los puntos de atención de preferencia.

Colpensiones recomienda agendar la cita en el PAC con al menos dos (2) días de antelación. Además, el turno debe ser activado en el atril del punto al menos 10 minutos antes de la hora programada, o la cita será cancelada.

Tenga en cuenta que el agendamiento no tiene ningún costo y aplica únicamente para el solicitante; en ese sentido, la persona deberá presentarse directamente con su documento de identidad y cualquier otro que sea necesario para la atención.