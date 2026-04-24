Colpensiones está asumiendo obligaciones sin contar con todos los recursos: MinTrabajo sobre decreto

TRABAJO

Durante el Congreso de Asofondos realizado en Cartagena, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó los avances de la reforma pensional y alertó sobre las dificultades que ha generado su suspensión provisional, en especial frente a los recursos que recibe Colpensiones.

En ese sentido, el funcionario aseguró que el Gobierno seguirá impulsando la implementación del sistema con diálogo.

“Mantendremos una dinámica de construcción colectiva y dialogada de la implementación de esta importante reforma”, indicó durante su intervención.

Sanguino subrayó que la llamada “ventana pensional” ya está mostrando resultados concretos. Según explicó, a marzo de 2026 se han tramitado 217.824 solicitudes de doble asesoría y se han aprobado más de 169.791 traslados entre regímenes, lo que, en sus palabras, fortalece “la autonomía y el ejercicio de ciudadanía de los afiliados”.

Además, recordó que los ciudadanos podrán acceder a este mecanismo hasta el 16 de julio de 2026, por lo que hizo un llamado tanto a los fondos privados como a Colpensiones a seguir promoviendo este proceso.

Presión financiera por suspensión de la reforma

El ministro también advirtió sobre los efectos fiscales derivados de la suspensión de la ley. Explicó que actualmente Colpensiones está asumiendo obligaciones sin contar con todos los recursos necesarios.

“Aproximadamente un poco más de 25.000 personas (…) sin haber recibido los saldos correspondientes de sus cuentas de ahorro individual”, lo que calificó como “una inconsistencia frente a la financiación de la obligación pensional”.

Sanguino indicó que, una vez entre en operación la reforma, estos recursos deberían trasladarse para cubrir adecuadamente las mesadas, situación que hoy no ocurre precisamente por la decisión judicial que mantiene suspendida la norma.

Decreto para destrabar recursos

Frente a este escenario, el Gobierno expidió el Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, con el objetivo de definir las condiciones para hacer exigibles los recursos necesarios.

El ministro también defendió la legitimidad de la reforma, señalando que ha sido debatida ampliamente en el Congreso.