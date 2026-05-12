Gobierno: preocupación por pago pensional de cientos de afiliados por decisión del Consejo de Estado

En un comunicado conjunto los ministerios de Hacienda y Trabajo y Colpensiones, mostraron su preocupación luego de que El Consejo de Estado suspendiera de manera provisional la totalidad del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que autorizaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

Según el gobierno, cerca de 20.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional se trasladaron voluntariamente de un fondo privado a Colpensiones y podría poner en riesgo el pago de sus mesadas.

“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora, pero que los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, señala el comunicado.

Advirtió que la “movilización masiva de recursos” podría generar consecuencias irreversibles en la trazabilidad del dinero una vez ingresaran al fondo común de Colpensiones. También señaló posibles impactos negativos en el mercado financiero y presunto exceso en la potestad reglamentaria del Ejecutivo.

“La decisión judicial genera un grave impacto sobre la sostenibilidad del sistema pensional colombiano en tanto impide el traslado de la administradora colombiana de pensiones Colpensiones de los recursos correspondientes a ciudadanos que en ejercicio de la oportunidad excepcional de traslado prevista en el artículo 76 de la ley 2381 de 2024 decidieron voluntariamente trasladarse al régimen de prima media con prestación definida y consolidar su situación jurídica pensionándose en dicho régimen” afirma la misiva.

Por último, reiteran que los recursos que se encuentran en controversia continúan teniendo destino exclusivo a la seguridad social el pago de las pensiones de los colombianos.

Rama Judicial

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en Colombia hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro y a las altas dignidades del Estado para que respeten la separación de poderes, la independencia judicial y las decisiones de los jueces.

Este llamado se produce tras cuestionamientos del presidente Petro a decisiones judiciales, calificando de “golpe de estado” la decisión del Consejo de Estado de suspender un decreto de traslado de recursos pensionales a Colpensiones.

La Comisión recordó que el respeto por la separación de poderes es un deber ineludible de todas las autoridades públicas en un Estado democrático.

Advirtieron que los ataques verbales o críticas desmedidas contra las decisiones judiciales resultan incompatibles con la relación armónica que debe existir entre las ramas del poder público.