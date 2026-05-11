Gobierno critica fallo del Consejo de Estado que suspende traslado de $ 25 billones a Colpensiones

El Gobierno Nacional, a través del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, criticó la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de cerca de $25 billones desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones

El ministro, Antonio Sanguino denunció hoy la extensión de una suspensión provisional por parte del Consejo de Estado al Decreto 415 de 2026, que regula el traslado de recursos de fondos privados a Colpensiones. Esta medida ahora afecta no solo a afiliados sin pensión consolidada, sino también a miles de pensionados reconocidos, generando “profunda preocupación” por la sostenibilidad del sistema.

no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores". Colpensiones sigue cubriendo las mesadas con cargo al sistema público, pero los ahorros permanecen “atrapados” en los fondos privados, violando el principio de que “quien paga la pensión debe tener también los recursos para financiarla”, subrayó el ministro.

Agregó que el Gobierno enfatizó que los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema priman sobre “los intereses del gran capital financiero”. Advirtió que el Consejo de Estado será responsable de cualquier suspensión en pagos de pensiones consolidadas. “El derecho a una pensión digna es innegociable”, afirmaron, respetando las decisiones judiciales, pero cuestionando su extensión a casos ya reconocidos por Colpensiones.