¿Cambiará el Día del Padre por segunda vuelta presidencial el 21 de junio? Lo último. Getty Images

Tras confirmarse que Colombia tendrá segunda vuelta para las elecciones presidenciales 2026, se ratificó también la fecha ya establecida del 21 de junio para la jornada definitiva de votaciones.

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La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, manifestó su preocupación por la coincidencia de la segunda vuelta con el Día del Padre, una celebración destacada para las ventas y muy esperada por los establecimientos comerciales.

Ante esta situación, Fenalco emitió una sugerencia al Gobierno nacional para modificar la fecha del Día del Padre 2026 y que así los ciudadanos del país puedan disfrutar de la festividad.

Día del Padre 2026: ¿En qué fecha quedaría por elecciones?

Fenalco lanzó durante la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marca (Cencomarcas) una campaña con la que busca sugerir y promover el cambio de fecha para el Día del Padre, a raíz de la segunda vuelta electoral.

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Así las cosas, Fenalco propone que el Día del Padre 2026 en Colombia se celebre el próximo domingo 14 de junio, bajo el concepto ‘El Día del Padre rueda el 14′, aprovechando también el puente festivo que se presenta ese fin de semana.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, señaló por su parte el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Cabe anotar, igualmente, que hasta el momento no se ha presentado una confirmación oficial del cambio de fecha por parte del Gobierno nacional.

¿Cuál es el impacto comercial del Día del Padre?

El gremio destacó la importancia del Día del Padre para los comerciantes en el país, mostrando como evidencia las cifras que ha dejado dicha jornada en materia transaccional.

De acuerdo con Fenalco, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, lo que representó un crecimiento del 6,38% frente a 2024, con una facturación total que superó los $641 mil millones de pesos.

Asimismo, los datos reflejan que el Día del Padre de 2024 superó incluso al Día de la Madre de ese año en facturación, con $617.000 millones.

La agremiación también subraya que cerca del 80 % de esta cifra se logró en puntos físicos, lo que da cuenta del potencial de la celebración para las experiencias como salidas a restaurantes o visitas a centros comerciales.