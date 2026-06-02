Mejor tasa CDT en junio 2026: bancos con rentabilidad y % más altos para invertir la prima

Mejor tasa CDT en junio 2026: bancos con mejor rentabilidad y % para invertir la prima

La llegada de la prima de mitad de año representa una oportunidad para que miles de colombianos fortalezcan sus finanzas personales, pues mientras algunos destinan este ingreso adicional a compras, viajes o entretenimiento, otros buscan alternativas que les permitan conservar el capital y obtener rendimientos atractivos.

Entre las opciones más consultadas se encuentran los Certificados de Depósito a Término (CDT), un producto financiero que ofrece seguridad y ganancias definidas desde el momento de la inversión.

Antes de invertir, es importante analizar aspectos como la tasa efectiva anual ofrecida, el plazo de permanencia, la necesidad de disponer del dinero en el corto plazo y los objetivos financieros de cada persona.

Lea también: ¿En qué invertir la prima de junio 2026? Las dos opciones que ofrecen rentabilidad de 11%

¿Cuál es el CDT más rentable hoy en Colombia?

Mejor CDT a 24 meses

Credifamilia: 12,7 % E.A

Ban100: 12,5 % E.A.

Bancamía: 12,25 % E.A.

Mejor CDT a 18 meses

Koa: 13 % E.A.

Credifamilia: 12,65 % E.A.

Ban100: 12,5 % E.A.

Mejor CDT a 12 meses

Koa: 13,3 % E.A.

Credifamilia: 12,6 % E.A.

Ban100: 12,4 % E.A.

Mejor CDT a 6 meses

Koa: 12,6 % E.A.

Credifamilia: 11,55 % E.A.

Ban100: 11,5 % E.A.

Mejor CDT a 3 meses

Koa: 11,20 % E.A.

Bancamía: 10,25 % E.A.

IRIS: 10,15 % E.A.

Claves para elegir el mejor CDT

Antes de invertir, tenga en cuenta:

Comparar tasas entre varias entidades

Definir cuánto tiempo puede dejar el dinero sin usar

Revisar condiciones y respaldo de la entidad.

Evaluar si conviene corto plazo (esperar más subidas) o largo plazo (asegurar tasa)

Lea también: Prima de junio 2026 en Colombia: último día para recibir el pago y qué pasa si no le consignan

Entre las principales recomendaciones se destacan no gastar toda la prima inmediatamente, comparar las tasas disponibles antes de invertir, definir una meta clara para el dinero y comenzar a ahorrar lo antes posible.

En un entorno donde las decisiones impulsivas pueden afectar las finanzas personales, los CDT continúan siendo una de las alternativas más seguras para quienes buscan rentabilidad sin asumir altos niveles de riesgo.

Con tasas que superan el 12 % anual en algunas entidades, junio de 2026 se perfila como un momento atractivo para poner a trabajar la prima de mitad de año.

¿Qué riesgos tiene un CDT en Colombia?

Si bien un CDT es una oportunidad para mejorar los ingresos, existen algunos puntos que debe tener en cuenta a la hora de realizar esta inversión:

De acuerdo con ‘FinanzasPus’ y ‘MásFinanzas’ una de las desventajas es la “baja” rentabilidad financiera, pues cuentan con tasas que no superan otras opciones de mayor rendimiento financiero. En este orden de ideas, mencionan que, aunque las tasas suban por la inflación, el poder adquisitivo se pierde.

Por otro lado, está la “poca liquidez” y que “no hay un flujo de caja”, pues durante el periodo de ese contrato, las personas no pueden disponer de ese dinero para algún asunto.

Las personas deben tener en cuenta que algunas entidades cobran impuestos por tener estos CDT, siendo esta una desventaja propia de varios productos.