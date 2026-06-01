Precio del dólar en Venezuela para HOY 1 de junio del 2026: Abrió el mes con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este viernes 29 de mayo el dólar se cotiza en $554,42580000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 29 de mayo, cuando el precio se situó en los $549,37160000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 1 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 1 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 645,67874242 bolívares.

: 645,67874242 bolívares. Yuan chino : 81,94655394 bolívares.

: 81,94655394 bolívares. Lira turca : 12,08325814 bolívares.

: 12,08325814 bolívares. Rublo ruso: 7,80496656 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 1 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 1 de junio. Estos son:

100% Banco : 649,7643 para compra - 654,6448 para venta.

: 649,7643 para compra - 654,6448 para venta. N58 Banco Digital : 551,4106 para compra - 552,0219 para venta.

: 551,4106 para compra - 552,0219 para venta. Banco Provincial : 604,8049 para compra - 639,9741 para venta.

: 604,8049 para compra - 639,9741 para venta. Banco Mercantil : 679,0744 para compra - 611,2259 para venta.

: 679,0744 para compra - 611,2259 para venta. Bancamiga : 560,3707 para compra - 574,2730 para venta.

: 560,3707 para compra - 574,2730 para venta. Otras instituciones: 623,0028 para compra - 610,1558 para venta.

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