Atlético Nacional e Internacional de Bogotá se preparan para la vuelta en el Atanasio

Atlético Nacional recibirá este martes 12 de mayo a Internacional de Bogotá en el estadio Estadio Atanasio Girardot, en un compromiso programado para las 6:20 p.m. que promete intensidad y mucha disputa en la mitad del campo.

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El equipo dirigido por Diego Arias utilizaría un sistema apostando por la experiencia y el desequilibrio de jugadores como y Alfredo Morelos en ataque. La probable formación del cuadro antioqueño sería con Harlen Castillo en el arco; Milton Casco, William Tesillo, Simón García y Andrés Román en defensa; Jorman Campuzano, Juan Rengifo y Edwin Cardona en el mediocampo; dejando en ofensiva a Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

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Entre las alternativas para Nacional aparecerían nombres importantes como David Ospina, Matheus Uribe y Cristian Arango, quienes podrían tener minutos dependiendo del desarrollo del encuentro.

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Por su parte, el conjunto bogotano, orientado por Ricardo Valiño, apostaría por un sistema compacto para intentar neutralizar la posesión verdolaga y aprovechar los espacios al contragolpe. Su posible alineación tendría a Simón Zapata ; Joan Castro, Agustín Irazoque, Yulián Gómez y Carlos Vivas; Kevin Parra, Rubén Manjarrés, Facundo Boné, Dannovi Quiñones y Larry Vásquez; con Fabricio Sanguinetti como referencia ofensiva.

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