Vea aquí el gol de Luis Javier Suárez con Sporting: el colombiano sigue encendido rumbo al Mundial

El atacante colombiano Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista en el fútbol portugués y marcó en la victoria del Sporting CP por 3-1 sobre el Rio Ave FC, en un partido correspondiente a la penúltima jornada de la liga portuguesa. Aunque el título ya quedó en manos del FC Porto, el Sporting continúa luchando por asegurar el segundo lugar de la tabla y así obtener la clasificación directa a la próxima edición de la Champions League.

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El gol del colombiano llegó al minuto 38 y fue consecuencia de una acción que él mismo inició en ataque. Suárez recibió dentro del área y, cuando buscaba girar para definir, terminó siendo sujetado del brazo por el defensor uruguayo Francisco Petrasso. El árbitro no dudó y señaló el punto penal. El propio delantero cafetero tomó la responsabilidad del cobro y, con mucha tranquilidad, definió para poner el 1-1 parcial y devolverle la confianza a su equipo en un momento complicado del compromiso.

Vea aquí el gol del colombiano:

Tras el empate, el Sporting encontró espacios y terminó remontando el marcador. El 2-1 llegó gracias a un autogol de Gustavo Mancha, mientras que al minuto 66 el portugués Francisco Trincão sentenció el encuentro con el tercer tanto de la noche. Con la victoria, el conjunto lisboeta mantiene vivas sus aspiraciones de cerrar la temporada en puestos de Champions.

Más allá del resultado colectivo, todas las miradas siguen puestas sobre el gran momento de Luis Javier Suárez. El colombiano alcanzó los 27 goles en la temporada y continúa como máximo goleador del campeonato portugués. Sus principales perseguidores todavía están lejos en la tabla de artilleros: el griego Vangelis Pavlidis suma 22 anotaciones y el marroquí Yanis Begraoui acumula 20.

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El presente del delantero ilusiona también a la Selección Colombia de cara a la próxima fecha FIFA y al camino rumbo al Mundial. Su capacidad goleadora, el nivel de confianza con el que atraviesa este cierre de temporada y la regularidad mostrada en Portugal lo convierten en una de las cartas ofensivas más importantes para el combinado nacional. En un momento donde Colombia necesita delanteros en gran nivel, Luis Javier Suárez responde con goles y actuaciones determinantes.