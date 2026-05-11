El Giro llega a Italia, tras su travesía en Bulgaria: así puede seguir la etapa 4 de la carrera

Egan Bernal en medio del pelotón del Giro de Italia / Getty Images / Tim de Waele

Tras tres etapas en suelo búlgaro, el Giro de Italia se traslada a su esceario habitual. En la jornada de descanso de este lunes 11 de mayo, los equipos tomaron rumbo a la ciudad de Catanzaro, en la región de Calabria, lugar desde donde partirá la fracción de este martes.

Tras el traslado a suelo italiano, se abre una semana que ofrecerá opciones para los velocistas y que pondrá a prueba a los favoritos con dos finales en alto, el Blockhaus y Corno Alle Scale. La montaña hará su filtro particular en sus pendientes.

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Los protagonistas en Bulgaria

Las tres etapas del Giro en Bulgaria pusieron a 2 protagonistas inesperados, Paul Magnier, el francés de 22 años que logró un doblete al esprint y luce la maglia ciclamino de la regularidad, y el uruguayo Guillermo Thomas Silva (Astana), primer uruguayo en la historia del Giro y, además, maillot rosa.

Las caídas eliminaron a varios candidatos de la general

Tres jornadas de sobresaltos por culpa de las caídas, la más importante en la segunda etapa entre Burgas y Veliko Tarnovo. Un desastre que destruyó especialmente las aspiraciones del UAE. La escuadra emiratí, que no pudo contar en la salida con el portugués Joao Almeida ni con el mexicano Isaac del Toro, perdió en la montonera a Adam Yates, Jay Vine y Marc Soler.

En el mismo accidente quedó fuera de combate el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain), hombre que hubiera sido clave para las etapas de montaña y que aspiba a las plazas de podio.

Los favoritos empatados, Vingegaard con aires ser líder

La general apenas ofrece datos reseñables. Thomas Silva disfruta de la ‘maglia’ rosa con un puñado de segundos sobre el alemán Florian Stork (Tudor) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). A 10 segundos están todos los aspirantes al triunfo en Roma. Jonas Vingegaard, el gran favorito, apareció poco en las pocas subidas afrontadas, pero con cierta autoridad.

En el empate clasificatorio están la esperanza italiana, Giulio Pellizzari, Giulio Ciccone y los españoles Enric Mas, Juanpe López, Markel Beloki y Javier Romo.

El Giro de Italia se relanza en Calabria con etapas relativamente suaves que conducen a Cosenza, Potenza y Nápoles, donde se avecina un claro esprint.

Este martes se abre la segunda semana con la cuarta etapa entre Catanzaro y Cosenza, de 138 kilómetros. Jornada llana con un puerto pasado el ecuador que puede marcar la etapa. La única dificultad será el Cozzo Tunno (2a, 14,4 km al 5,9). Final en ligero ascenso propicio para rematadores (400 metros al 3,7).

¿Cómo seguir la etapa 4 del Giro de Italia?

La fracción tendrá lugar este martes 12 de mayo y usted podrá vivir detalle a detalle el minuto a minuto de la carrera por caracol.com.co, en la que Egan Bernal buscará seguir cerca de la zona de liderato de la Corsa Rosa.