Universidades en Medellín pidieron al próximo Gobierno enfrentar con éxito la crisis de la salud

Medellín

En un comunicado firmado por las facultades de las universidades EIA, Eafit, de Antioquia y El Rosario, manifestaron su preocupación por una de las coyunturas más críticas en la historia reciente del sistema de salud en Colombia.

¿Cuáles son los puntos críticos del sistema?

Para el análisis académico que se ha hecho sobre este tema, desde esas instituciones académicas, ha habido “un progresivo desfinanciamiento del sistema, acompañado de decisiones institucionales que han debilitado su arquitectura y su capacidad de gestión. La insuficiencia de recursos frente a las necesidades reales en salud, sumada a retrasos en los flujos financieros, el aumento de la siniestralidad del aseguramiento y el debilitamiento de las instituciones orientadas a racionalizar el acceso, lo destacan como las mayores problemáticas o puntos críticos sobre el actual sistema de salud.

Para estas facultades, lo que durante décadas fue reconocido como un modelo de aseguramiento con avances importantes en cobertura, protección financiera y equidad, “hoy muestra signos evidentes de deterioro en su gobernanza, en su sostenibilidad financiera y, sobre todo, en la capacidad real de garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud para millones de ciudadanos”.

En su análisis, hoy todos esos elementos han llevado a la falta de estabilidad en la prestación de servicios de salud y en la provisión de medicamentos para los usuarios.

Momento crítico

Las universidades expresaron la preocupación por el momento crítico que se vive, debido a que la red hospitalaria enfrenta un deterioro sin precedentes en la oferta de servicios en el país.

Para la visión de estas unidades académicas, el desbalance financiero ya tiene efectos visibles y preocupantes sobre los pacientes.

Actualmente, las barreras de acceso a consultas especializadas y procedimientos quirúrgicos se han incrementado, el suministro de medicamentos esenciales presenta fallas recurrentes y el gasto de bolsillo de los hogares va en aumento, especialmente cuando el sistema no responde de manera oportuna, expresaron desde la academia.

¿Quiénes firman este llamado?

Los firmantes de esta carta son la Escuela de Ciencias de la Vida y Medicina de la Universidad EIA; la Tech Business School de esa misma institución; la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad EAFIT; el Grupo de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia; y la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.

Incertidumbre institucional

Según la visión de estas facultades firmantes, la incertidumbre institucional agrava este panorama; eso incluye el planteamiento que en un momento se tenía de trasladar masivamente afiliados a entidades con limitaciones operativas y con alta concentración de usuarios que generaba grandes riesgos de colapso en la atención, afectando la continuidad de tratamientos y la seguridad de los pacientes.

También, la implementación “del modelo para el sistema de salud del Magisterio por parte del Gobierno Nacional ha puesto en evidencia que la concentración de la gestión de la red de prestadores en una única entidad de naturaleza pública -en este caso, la Fiduprevisora- no garantiza, por sí sola, mejoras en la prestación de los servicios ni en la eficiencia del gasto”, indicaron por medio de su misiva.

Llamado de urgencia al próximo gobierno

Para el próximo gobierno, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026, se solicitó que se adopte, desde el primer día, un conjunto de acciones concretas que permitan estabilizar el sistema y sentar las bases de su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Para estas universidades, “en primer lugar, es indispensable un plan de choque financiero que sanee la cartera hospitalaria, ajuste de manera técnica la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y fortalezca la gestión de los recursos desde la ADRES, con criterios estrictamente técnicos. Sin este primer paso, cualquier reforma estructural será inviable”.

También se deberá buscar la estabilidad del sistema y proteger a la población, también la continuidad de la prestación de los servicios en medio de la intervención y liquidación de algunas entidades.