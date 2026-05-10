Bello reforzó seguridad y ofreció recompensa tras asesinatos de lideresa y mujer trans

Medellín, Antioquia

Con patrullajes conjuntos entre Policía y Ejército, aumento de controles y una recompensa de hasta 30 millones de pesos, las autoridades de Bello buscan avanzar en el esclarecimiento de los homicidios de la lideresa social Sandra Cecilia Nogales y de Mariana Ballesteros Restrepo, mujer trans asesinada esta semana en el municipio.

Las medidas fueron definidas durante un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado luego de los crímenes ocurridos el 5 y 7 de mayo en los barrios Las Vegas y Villa Linda, casos que generaron preocupación entre organizaciones sociales y sectores comunitarios.

Durante la reunión, organismos judiciales presentaron los avances que ya tienen las investigaciones. Integrantes de la SIJIN y del CTI expusieron las líneas investigativas y las hipótesis que actualmente manejan las autoridades para establecer quiénes estarían detrás de los homicidios y cuáles habrían sido los móviles.

La recompensa anunciada por la Alcaldía de Bello busca incentivar la entrega de información que permita identificar y capturar a los responsables.

En medio del consejo también se revisó la situación de seguridad para líderes sociales y población LGBTIQ+ en el municipio. La administración local señaló que durante este año no habían sido activadas rutas especiales de atención relacionadas con amenazas contra estas poblaciones, aunque desde la Gobernación de Antioquia se planteó implementar medidas de protección para familiares de Sandra Cecilia Nogales.

Las autoridades insistieron en que, pese a los hechos recientes, Bello mantiene una reducción en los indicadores de homicidio frente al año pasado. Según las cifras oficiales, el municipio pasó de 13 asesinatos a 8 durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución cercana al 38 %.