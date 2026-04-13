Medellín está en alerta hospitalaria; en algunas entidades supera la ocupación en un 150 %

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la actual situación que atraviesa la salud en la capital antioqueña. Manifiesta que ya muchas entidades prestadoras de salud han suspendido la prestación del servicio a los afiliados de la Nueva EPS.

Asegura que la red hospitalaria está funcionando con precariedad ante la ocupación de las salas de urgencias y las deudas acumuladas.

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“Llegando a cifras inclusive de 191% en el hospital La María, a 163% en Incodol, y más de 150% en instituciones como San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe. Solo en áreas de observación, hoy hay más de cien pacientes en el Hospital General de Medellín, los corredores. Ochenta y tres en el Pablo Tobón Uribe, cincuenta y cinco en La María y cuarenta y uno en el San Vicente Fundación. Además de decenas de personas en salas de espera sin la atención oportuna”, manifestó el mandatario.

Esta problemática que expone Gutiérrez es catalogada por él como una crisis humanitaria, ya que solo afiliados a la Nueva EPS son el 10% de la población en la capital antioqueña.

“El gobierno nacional no está pagando. Hoy la deuda del sistema de salud en Colombia asciende a los treinta y tres billones de pesos, y en Antioquia supera los ocho billones de pesos. Solo al Hospital General, las EPS intervenidas por el Gobierno nacional le deben más de doscientos setenta mil millones de pesos. De ellos, ciento noventa mil millones de pesos que adeuda Saviasalud, intervenida por el gobierno nacional en el 2023”, recalcó el alcalde Federico Gutiérrez.

Manifestó que el gobierno nacional es el responsable de la muerte de vari o s pacientes por no pagarles a los hospitales y las clínicas.

“Las consecuencias ya, la decisión de Alma Mater, de suspender y de cancelar más de dos mil atenciones, incluyendo cirugías, atenciones domiciliarias para los usuarios de la nueve PS. Cardiovid suspendió servicios a usuarios de nueve PS, y según nos informaron ahora, la suspensión está desde el dos de febrero. Nos informaba el director o uno de los directores de Cardiovid. En este momento, hay treinta personas que fueron intervenidas quirúrgicamente, y que la nueva EPS no les entrega los medicamentos”.

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Finalmente, luego de interponer la denuncia por el incumplimiento del Gobierno Nacional en el pago de las obligaciones, solicita a las autoridades “que se aplique la máxima sanción” al ministro de Salud.

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