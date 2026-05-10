Yarumal despide a Mateo Pérez Rueda, el periodista asesinado en Antioquia

Este domingo 10 de mayo, a las 2:30 de la tarde, se realizará el funeral del periodista Mateo Pérez Rueda en Yarumal, norte de Antioquia. La Eucaristía se celebrará en la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Mercedes y, posteriormente, será sepultado en el Cementerio del Carmen.

El cuerpo del comunicador, asesinado en Briceño, fue entregado por Medicina Legal en Medellín. Tras el traslado, se realizó la velación.

A las diferentes muestras de apoyo que ha recibido el comunicador se suma la de los yarumaleños, quienes se concentraron en el parque principal del municipio para realizar una velatón con el fin de acompañar a familiares, amigos y allegados. Entre ellas destaca también la del gremio periodístico antioqueño, que se reunió en Medellín para exigir justicia y garantías para ejercer su labor.

El asesinato de Mateo no solo ha generado un fuerte rechazo a nivel nacional, sino que ha dejado consternada a toda la comunidad yarumaleña.

Por otra parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció nuevamente sobre el crimen e hizo reparo sobre las negociaciones que tienen en Gobierno Nacional con las disidencias de alias ‘Calarcá’: “Chala es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda. Ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se ha incrementado en Briceño. La paz total fracasó para los colombianos y es el triunfo de los criminales”.