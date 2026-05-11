Juan Fernando Quintero explicó su desahogo con los hinchas de River: “A veces se nos da muy duro”

Juan Fernando Quintero tras su agónico gol ante San Lorenzo en los octavos de final de la Liga de Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Juan Fernando Quintero fue una de las grandes figuras en la clasificación de River Plate a los cuartos de final de la Liga Argentina. El volante antioqueño ingresó para el segundo tiempo reglamentario, dando una asistencia para el e 1-1 parcial de Marcos Acuña; mientras que a los 120+2 minutos anotó el 2-2 definitivo, forzando la serie a la definición desde el punto penalti.

JuanFer lanzó un centro al área que nadie desvió, con tal fortuna que la pelota se fue al fondo de la red del arco defendido por el portero paraguayo Orlando Gill. Tras el gol, Quintero se dirigió a los hinchas y les hizo un reclamo en el festejo.

Finalmente, en otra dramática definición, River se impuso en los lanzamientos desde el punto penalti 4-3, remontando dos fallos en contra. Quintero anotó su cobro, el primero de la serie.

Al final del encuentro, el antioqueño se mostró muy emocionado, comentando en diálogo con ESPN: “Se pone uno emocional, eso es lo que nosotros sentimos, el fútbol, este club que nosotros amamos. Creo que a veces se nos da más de lo normal, se nos da muy duro, pero bueno, yo creo que esta es la energía que nosotros tenemos, la hermandad”.

“Más allá de lo que se habla afuera, nosotros en el campo intentamos hacer las cosas bien, somos justos merecedores del triunfo, por todo lo que hicimos en el campo, por todas las ocasiones, hay veces que el fútbol es duro, pero hoy nos dio la razón, nos dio el premio. Felicitar a todos mis compañeros, esto es de todos”, añadió.

Sobre su encontrón con los hinchas, explicó: “Después de lo que se estaba hablando antes del gol, que nos fuéramos todos. Me pongo un poco sentimental, le hemos dado mucho a este club, todavía tenemos mucho que dar, tenemos tres partidos finales y a veces hay mucha inconciencia. Creo que yo amo a todos los hinchas, amo a este club, por eso se pone uno sentimental. El fútbol es esto, tiene este tipo de cosas, que en dos segundos cambia y mira como estamos”.

Del gol, reconoció que lanzó un centro al área buscando algún compañero: “Nada, simplemente traté de tirar un centro, ya habían pasado 3-4 situaciones iguales, por fortuna se nos dio, gracias a Dios. Quiero desearles a todas las madres de Colombia un día muy especial, a mi esposa, mi madre. Esto es de ellas”.

Finalmente, de su penal convertido, tras los fallos recientes por esta vía, comentó: “Hay veces pasa, la metemos, el único que se atreve a botarla es el que va a cobrar. Hay veces que también de eso se habla. Lo más importante es que ganamos, clasificamos y tenemos un partido muy importante”.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido?

River Plate estará enfrentando ahora a Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo miércoles 13 de mayo. Juego que se celebrará en el estadio Más Monumental, a partir de las 7:30PM.