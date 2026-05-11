James Rodríguez desmiente su retiro: “No sé quién lo dijo, fue por ganar vistas y likes”

En los últimos días ha circulado información sobre que supuestamente James Rodríguez plantea retirarse después del Mundial 2026. Ante esto, y tras su gran partido frente a Austin, en el que el ‘10′ dio dos asistencias para el empate 2-2 por la MLS, el cucuteño fue contundente y dejó un mensaje claro a los que difunden este tipo de informaciones.

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Pero antes de referirse a esta situación, el cucuteño aclaró otro rumor que había surgido anteriormente, ya que desde Estados Unidos apuntaban que a James le quedaban dos juegos (contando el de Austin) con Minnesota, antes del Mundial. El volante confirmó que se unirá a un campamento de la Selección Colombia el 17 de mayo, es decir un mes antes del estreno en la cita orbital ante Uzbekistán.

“Si, el 17, ya para la próxima semana estar con ellos (Selección Colombia). Obviamente quiero pensar en lo que viene, tengo cierta edad y tengo que pensar en lo que viene, que va a ser bueno. Como dije, día a día entreno bien, cuido el cuerpo bien, de buena manera y para eso, así me den 30-40 minutos o todo el partido, tengo que estar listo”, fueron sus palabras.

Así las cosas, el último partido de James con Minnesota, al menos este semestre, y si es que no renueva contrato, será frente a Colorado Rapids el miércoles 13 mayo desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia).

James desmiente su retiro del fútbol

Luego de conocerse que James Rodríguez tendrá una docuserie en Netflix, la cual saldrá el 21 de mayo, circuló información sobre que el jugador de 34 años se estaba planteando su retiro después del Mundial con la Selección Colombia. Al ser preguntado por este rumor, el cucuteño fue enfático al aclarar que la persona que dijo esto le hace daño al país, pues a él le quedan “un par de años más”.

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“No sé quién dijo eso, fue en Colombia por ganar views, likes, vistas, pero se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar, soy yo, y en su día, yo lo voy a decir con mucho tiempo antes. Me quedan un par de años más. Esas cosas que se dicen son falsas y le hacen mal a todo el país, a la gente, porque se creen cosas que no son, yo nunca he dicho es”, dijo al respecto.

Así las cosas, la información replicada en gran parte del mundo, sobre el retiro de James, termina siendo falsa. El ‘10′ se unirá a la concentración de la Selección Colombia el 17 de mayo y se pondrá en modo Mundial, del que si no caben dudas será su última presentación en el máximo escenario.