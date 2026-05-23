JuanFer Quintero y Kevin Castaño buscan el título con River Plate: Día, hora y cómo seguir la final

River Plate y Belgrano de Córdoba disputan la final del fútbol argentino, un duelo a partido único que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, precisamente, casa de El Celeste.

El duelo por el título contará con la presencia de dos futbolistas colombianos, ambos pertenecientes a River y ninguno de los dos titulares, actualmente.

Juan Fernando Quintero, pieza clave en la clasificación a cuartos de final contra San Lorenzo, y Kevin Castaño, totalmente relegado desde la llegada de Eduardo Coudet. Castaño ha estado, incluso, ausente de las convocatorias en los últimos encuentros del rentado local.

Día y hora del partido

La final del fútbol argentino se disputará este domingo 24 de mayo a partir de la 1:30PM, hora colombiana. El minuto a minuto del compromiso podrá seguirse a través de la página de Caracol Radio.

Juan Fernando Quintero suma cuatro títulos con la camiseta de River Plate, una Copa y una Supercopa de Argentina, una Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores, esta última alcanzada en el 2018 frente a Boca Juniors.

Por su parte, Kevin Castaño va en busca de su primer título con River Plate y, de paso, el primer título como futbolista profesional.