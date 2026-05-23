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23 may 2026 Actualizado 18:34

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Liga Argentina

JuanFer Quintero y Kevin Castaño buscan el título con River Plate: Día, hora y cómo seguir la final

El juego por el título, frente a Belgrano, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Juan Fernando Quintero, volante y figura de River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Juan Fernando Quintero, volante y figura de River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Juan Fernando Quintero, volante y figura de River Plate. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
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River Plate y Belgrano de Córdoba disputan la final del fútbol argentino, un duelo a partido único que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, precisamente, casa de El Celeste.

El duelo por el título contará con la presencia de dos futbolistas colombianos, ambos pertenecientes a River y ninguno de los dos titulares, actualmente.

Juan Fernando Quintero, pieza clave en la clasificación a cuartos de final contra San Lorenzo, y Kevin Castaño, totalmente relegado desde la llegada de Eduardo Coudet. Castaño ha estado, incluso, ausente de las convocatorias en los últimos encuentros del rentado local.

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Día y hora del partido

La final del fútbol argentino se disputará este domingo 24 de mayo a partir de la 1:30PM, hora colombiana. El minuto a minuto del compromiso podrá seguirse a través de la página de Caracol Radio.

Juan Fernando Quintero suma cuatro títulos con la camiseta de River Plate, una Copa y una Supercopa de Argentina, una Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores, esta última alcanzada en el 2018 frente a Boca Juniors.

Por su parte, Kevin Castaño va en busca de su primer título con River Plate y, de paso, el primer título como futbolista profesional.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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