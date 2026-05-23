🔴EN VIVO Junior vs. Santa Fe: por la vuelta de las semifinales de la Liga Colombiana

El “Tiburón” buscará aprovechar su localía tras el empate en Bogotá, mientras que el “Cardenal” llega motivado por su victoria en Libertadores.

Junior FC recibirá a Independiente Santa Fe en un duelo decisivo tras el empate en el partido de ida en la capital. El conjunto barranquillero llega con la ventaja de cerrar la serie en casa, donde ha sido fuerte en el torneo, aunque también arrastra una estadística llamativa: no ha podido vencer a su rival en sus últimas cinco presentaciones como local ante el “Cardenal”.

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El equipo dirigido por el “Tiburón” atraviesa un buen momento tras su reciente victoria 3-2 ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores, resultado que le devolvió confianza y lo mantiene con vida en el torneo continental. A nivel local, su rendimiento en casa ha sido sólido, con siete victorias en once partidos del Apertura, lo que lo convierte en un rival fuerte cuando juega en Barranquilla.

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Por su parte, Santa Fe llega en un gran estado anímico tras su triunfo internacional que lo metió en la pelea por los octavos de final de la Libertadores. El equipo cardenal acumula seis partidos oficiales sin perder y mostró superioridad en el juego de ida, aunque sin eficacia en la definición. Además, su buen rendimiento como visitante en liga contrasta con algunas falencias defensivas, lo que obligará a mejorar si quiere dar el golpe en territorio costeño.

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