Juanfer Quintero se iría de River Plate para llegar a sorpresivo destino, informa prensa argentina

Juan Fernando Quintero le habrían puesto fin de manera definitiva a su tercera etapa en River Plate. Según versiones de la prensa argentina, el volante colombiano disputó su último partido con el cuadro argentino el pasado 24 de mayo, cuando disputó la final del campeonato local ante Belgrano.

Lo anterior debido a que Juanfer, como se lo apoda, se sumará a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá y de allí partirá junto a la delegación nacional a Estados Unidos para ultimar detalles de cara al Mundial 2026.

Juanfer se iría de River Plate para llegar a sorpresivo destino

El periodista Gustavo Yarroch dio los primeros detalles de la situación contractual del antioqueño: “Lo que tenemos que contar y confirmar es que Juanfer jugó su último partido con River ante Belgrano de Córdoba”.

Seguido a ello, reveló en la cadena ESPN cuál sería su próximo destino, descartando así un eventual regreso al país: “Juanfer se va a ir a jugar al fútbol de la MLS. Tiene dos propuestas, aunque una de ellas es la que más le interesa... Sé que estaban parejas las ofertas económicas”.

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La decisión de Quintero se habría producido a raíz de varios desentendidos en el último tiempo. Desde el poco rodaje que ha tenido con el nuevo entrenador Eduardo Coudet (90 minutos jugados de los últimos 360 en disputa) hasta el reciente desentendido con el cuerpo médico de la Tricolor.

Sobre este último incidente, señaló Yarroch: “Ocurrió una cosa particular. River en la tarde informó que Juanfer tenía sinovitis en la rodilla izquierda y en la noche corrigió, pidió disculpas y dijo que el jugador no tenía ninguna lesión... Creo que a Juanfer no le gustó la situación, porque está en la lista definitiva de Colombia. River dice que hubo una confusión y que no está lesionado”.

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