Jorge Carrascal marcó el gol del triunfo de Flamengo sobre Gremio

Jorge Carrascal volvió a ser protagonista en el fútbol brasileño tras marcar el gol de la victoria (0-1) de Flamengo frente a Grêmio en un compromiso muy disputado correspondiente al Brasileirão.

El volante colombiano apareció al minuto 68′ del partido para romper el empate y darle tres puntos fundamentales a Flamengo. La jugada nació tras una asistencia de Emerson Royal, dejando a Carrascal dentro del área para definir con pierna izquierda y vencer al guardameta rival.

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Durante gran parte del encuentro, tanto Flamengo como Grêmio protagonizaron un duelo intenso y muy equilibrado en ambos tiempos, con opciones ofensivas para los dos equipos y una alta disputa en la mitad de la cancha. Sin embargo, fue el colombiano quien terminó inclinando la balanza a favor de Fluminense.

Con esta victoria, Flamengo suma tres puntos importantes que lo mantienen en la pelea por el liderato del campeonato brasileño. El equipo quedó ubicado en la posición de la tabla con 30 unidades, a cuatro puntos del líder Palmeiras, aunque con un partido menos.

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El tanto de Jorge Carrascal sigue confirmando el buen momento del colombiano en territorio brasileño, siendo una pieza importante dentro del esquema ofensivo del Flamengo en la lucha por el Brasileirao.

Así fue el gol de Jorge Carrascal

¿Como le ha ido a Carrascal con Flamengo y cuándo vuelve a jugar?

Jorge Carrascal completa 48 partidos disputados con la camiseta de Flamengo en las dos temporadas que lleva en el club brasileño. Durante ese periodo, el volante colombiano ha aportado cinco goles y nueve asistencias, además de recibir cinco tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

El colombiano podrá volver a tener acción el próximo 15 de mayo, cuando Flamengo dispute su compromiso por la Copa de Brasil en condición de visitante, en un partido programado para las 7:30 p.m. (hora Colombia).