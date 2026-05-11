Juanfer Quintero, gol y asistencia en la clasificación de River a cuartos de Liga de Argentina

Juan Fernando Quintero fue la gran figura de River Plate en el duelo frente a San Lorenzo por los octavos de final de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, luego de ingresar en el segundo tiempo y cambiarle completamente la cara al equipo Millonario. El equipo Millonario clasificó a cuartos de final, tras el 2-2 en los 120 minutos y luego del 4-3 en penales.

El colombiano entró al terreno de juego con River abajo en el marcador y rápidamente comenzó a darle mayor movilidad y claridad ofensiva al equipo argentino. Apenas diez minutos después de haber ingresado, Juanfer apareció con toda su calidad para asistir a Marcos Acuña, quien definió dentro del área para igualar el compromiso al minuto 55.

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Con el paso de los minutos, Quintero se convirtió en el jugador más influyente de River en ataque, manejando los tiempos del partido y siendo el encargado de generar peligro constante sobre el arco rival.

El ingreso de Juanfer terminó siendo determinante para el conjunto argentino, aportando una asistencia y un gol en un partido donde su talento fue clave para cambiar el rumbo del encuentro y llevar a River a la definición desde los doce pasos.

Así fue la asistencia de Juan Fernando Quintero

Así fue el gol de Juan Fernando Quintero

Cuando el compromiso parecía encaminado a definirse desde el punto penal, volvió a aparecer la magia del colombiano. En el segundo tiempo del alargue, exactamente al minuto 120+2’, Juan Fernando Quintero sacó un potente remate de larga distancia que terminó en el fondo de la red para marcar el 2-2 definitivo y mantener con vida a River Plate en la serie.

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Ya en la definición de penales, el capitán se encargó de patear el primer cobró y lo mandó adentro, luego de haber fallado hace en Sudamericana. El portero Santiago Beltrán, fue clave al atajar el penal decisivo.

¿Como le ha ido Juan Fernando Quintero con River y cuándo vuelve a jugar?

Juan Fernando Quintero ha disputado 16 partidos en la presente temporada, registrando cuatro goles y cuatro asistencias con la camiseta de River Plate.

Además, el volante antioqueño ya acumula 24 anotaciones con el conjunto Millonario, consolidándose como uno de los jugadores colombianos más importantes en la historia reciente del club argentino.

El colombiano podría volver a tener acción el próximo jueves 21 de mayo, cuando River Plate enfrente a Bragantino por la Copa Sudamericana, en un compromiso programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana).

Juanfer, emotivo luego de la clasificación