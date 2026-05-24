🔴EN VIVO River Plate vs. Belgrano: cara a cara por la final de la Liga Argentina

River Plate llega a la gran final en uno de sus mejores momentos recientes bajo el mando de Eduardo Coudet. El conjunto millonario no solo aseguró su clasificación a la siguiente ronda continental en la Copa Sudamericana, sino que además mantiene una sólida imagen defensiva tras eliminar a Rosario Central por la mínima diferencia en semifinales. Aunque esta vez jugará en cancha neutral luego de disputar toda la fase final como local, el equipo de Núñez intentará aprovechar la ocasión para sumar una nueva estrella y saldar una vieja deuda deportiva ante su rival de turno.

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Del otro lado estará Belgrano, que afronta uno de los encuentros más importantes de su historia reciente. El conjunto cordobés viene de protagonizar una clasificación dramática frente a Argentinos Juniors, igualando la serie con un gol agónico antes de imponerse desde el punto penal. Esa resiliencia ha sido una de las grandes fortalezas del Pirata durante la temporada, especialmente fuera de casa, donde ha conseguido resultados destacados y llega con confianza al escenario de la final.

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El duelo promete emociones fuertes no solo por lo que está en juego, sino también por el trasfondo histórico entre ambos clubes. El recuerdo del descenso de River en 2011, marcado precisamente por Belgrano, vuelve a tomar protagonismo en la previa de un partido que paraliza al fútbol argentino. Con estilos distintos, pero con la misma ilusión de levantar el trofeo, ambos equipos se preparan para una definición que puede quedar grabada para siempre en la memoria de sus aficionados.

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