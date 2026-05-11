¿James Rodríguez se va de Minnesota? Cameron Knowles salió al paso de los rumores

Desde Estados Unidos han apuntado en las últimas horas que James Rodríguez está viviendo sus últimos días en Minnesota United. De hecho, informaron que al ‘10′ de la Tricolor le restaban dos juegos, el del domingo ante Austin y el del próximo miércoles 13 de mayo ante Colorado Rapids, debido a que se unirá a un supuesto campamento de la Selección Colombia que iniciará en los próximos días, previo al Mundial.

El cucuteño estuvo disponible para el juego ante Austin, pues para el partido anterior no pudo hacer presencia debido a unos procedimientos médicos que le hicieron. No obstante, en la previa del juego, el técnico Cameron Knowles se refirió a la situación del colombiano, puntualizando en los rumores de que se irá del equipo.

¿Qué dijo Knowles sobre la supuesta salida de James Rodríguez?

El entrenador neozelandés no quiso entrar en polémica y decidió elogiar el compromiso de James, por lo que eludió la pregunta que le hizo el periodista en su llegada al estadio del Minnesota.

“Bueno, estamos concentrados en el partido de hoy. Obviamente, el tiempo que hemos tenido con él ha sido muy beneficioso por su profesionalismo, su comportamiento dentro del grupo y la experiencia que ha aportado al equipo. Así que vamos día a día”, fueron sus palabras esquivando una respuesta controversial.

Más allá de estos rumores, en el que incluso ya se habla de que James Rodríguez se retirará una vez termine el Mundial, lo que sí es cierto es que ha tenido escasos minutos en el equipo americano, cuando se pensaba que podía tener más continuidad previo a la cita orbital. De hecho, hace unos días, el entrenador reconoció las dificultades para poder contar con el volate de 34 años.

Lea también: Netflix estrenará docuserie que revelará la vida y carrera de un jugador de la selección Colombia

“Hemos tenido un par de circunstancias imprevistas que lo han hecho no elegible (a James) y luego está, obviamente, el rendimiento del equipo. Es difícil cambiar un equipo ganador y hemos sido muy consistentes con la selección de la alineación y nos hemos apoyado en un grupo más pequeño de muchachos para muchos minutos, pero semana tras semana, siguen cumpliendo”, dijo en su momento.

El contrato de James con Minnesota vence a finales de junio, y si bien hay una cláusula de posible extención, no parece que tal acuerdo se fuera a producir.