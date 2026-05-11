El último adiós para Germán Vargas Lleras fue con una ceremonia privada

Último adiós al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el cementerio Jardines de Paz en el norte de Bogotá. Foto Cristina Navarro /Caracol Radio

Bogotá

El cementerio Jardines de Paz en el norte de Bogotá, fue el lugar escogido para darle el último adiós al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció a sus 64 años el pasado viernes 8 de mayo.

Durante toda la mañana las personas del cementerio organizaron todo para una ceremonia privada con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos. Las sillas fueron dispuestas con una rosa roja y un mensaje.

Homenaje a Germán Vargas Lleras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/Caracol Radio Ampliar Homenaje a Germán Vargas Lleras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/Caracol Radio Cerrar

Sobre las 2pm la caravana con el carro fúnebre llegó al camposanto y allí recibió los últimos honores por parte de la Guardia Presidencial. Fue recibido por varios sacerdotes quienes hicieron una última oración por el eterno descanso de Germán Vargas Lleras.

Último adiós al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar Último adiós al exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Cerrar

Luego una calle de honor se dispuso para que pasara el cajón con el cuerpo del exvicepresidente para llevarlo a su destino final. Durante la ceremonia las notas de un violín acompañaron el momento privado, donde la política quedó a un lado y los presentes recordaron al amigo, al padre, al hermano, al abuelo, y al ser humano que fue Germán Vargas Lleras. Hasta sus mascotas, Henry y Toño tuvieron su momento privado para despedirlo.

Último homenaje a Germán Vargas LLeras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/Caracol Radio Ampliar Último homenaje a Germán Vargas LLeras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/Caracol Radio Cerrar

Su hija Clemencia Vargas agradeció a todos los colaboradores de su padre por su lealtad y cariño de quienes dijo eran parte de la familia.

Último homenaje a Germán Vargas LLeras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Ampliar Último homenaje a Germán Vargas LLeras en el cementerio Jardines de Paz. Foto Cristina Navarro/ Caracol Radio Cerrar

La ceremonia privada duró casi una hora y entre lágrimas y abrazos la familia y los amigos de Germán Vargas Lleras le dieron el último adiós y poco a poco fueron abandonando el cementerio Jardines de Paz y la tumba quedó rodeada de flores blancas.