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11 may 2026 Actualizado 19:16

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Política

Presidente Petro decretó dos días de duelo nacional por muerte de Germán Vargas Lleras

En medio de las honras fúnebres, el presidente decretó duelo nacional en Colombia.

Germán Vargas Lleras (Crédito: Colprensa)

Germán Vargas Lleras (Crédito: Colprensa)

Germán Vargas Lleras (Crédito: Colprensa)
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Colombia está de luto tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien murió el pasado 8 de mayo luego de luchar por varios años con un cáncer cerebral.

Ante el momento para la política colombiana, el presidente Gustavo Petro decretó dos días de duelo nacional.

El decreto se dio luego de las declaraciones de varios allegados a Germán Vargas Lleras, entre ellos su hija Clemencia, quien dijo que Colombia debe responder al legado de su padre, impidiendo que la izquierda se quede en el poder con la llegada de Iván Cepeda.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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