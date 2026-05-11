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“Germán Vargas Lleras habría sido un muy buen presidente, no hay duda”: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, donde reconoció como un error no haber delegado a Germán Vargas Lleras como uno de sus candidatos a la Presidencia de la República.

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¿Por qué no eligió a Vargas Lleras para ser presidente?

“La verdad, Germán Vargas habría sido un muy buen presidente, no hay duda. Si cometí alguna falla, debo reconocerla. Quiero, a través de Caracol, a su familia, a sus compañeros de Cambio Radical, expresarles mi solidaridad”, afirmó.

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“Se va un gran luchador por la democracia”, agregó.

Polémicas de Germán Vargas Lleras

Ante las polémicas frases y acciones que tuvo el líder de Cambio Radical en diferentes momentos de su carrera política, mencionó que Vargas Lleras era “humano”, aunque recordó que “era mucho más importante que cualquiera de sus episodios”.

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“Hoy me pongo a ver con tranquilidad los desacuerdos que tuvimos y eran mínimos. Celebré en conversaciones privadas esas cosas, porque él tenía frases destempladas”, indicó.

Manifestó también que Vargas Lleras era una persona de “frases lapidarias”.

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Última conversación con Vargas Lleras

Contó que en los últimos años Germán Vargas Lleras lo visitó en su casa, momento en el que la pasó contento. Tras ello, Uribe mencionó que le aplazó una reunión que nunca tuvieron para el tema de alcaldes.

“Luego hablamos y fue muy cordial. Le pregunté sobre su salud”, detalló.

“Compartíamos la preocupación y leía sus columnas de El Tiempo, eso fue lo último que me acuerdo”, añadió.

Preocupación por Iván Cepeda a la Presidencia

“Hablé con Vargas Lleras por teléfono y claro que hay preocupación. Lo primero que crea confianza es con el respeto. La verdad es que tengo toda la preocupación por este estalinismo de Cepeda”, afirmó.

Señaló también que la “Constituyente de Petro es igual al acuerdo nacional de Cepeda”.

“Ojalá no se venga eso para Colombia. He tratado de contribuir, defendiendo lo que es Paloma, su transparencia, que ha sido la constante de su vida”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Álvaro Uribe Vélez aquí: