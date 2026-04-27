Briceño: Caracol Radio conoció que el secretario de gobierno y el personero recibieron amenazas

El alcalde de Briceño fue declarado objetivo militar: Secretario de Seguridad de Antioquia.

Medellín

La seguridad en el municipio de Briceño, en vez de mejorar, parece complicarse cada día, pese a los anuncios de las diferentes autoridades que han indicado que están asegurando el territorio.

Caracol Radio conoció que dos funcionarios públicos han recibido amenazas recientemente, aparte del alcalde. Todos han sido declarados objetivos militares.

Al parecer, las amenazas son generadas por el frente 36, liderado por alias “Primo Gay” y alias “Chalá” , segundo al mando y quien según información de inteligencia fue enviado a Antioquia, reintente por alias “Calarcá” a reforzar ese grupo ilegal.

La información que ha conocido este medio de comunicación indica que el personero de esta población renunció a su cargo; esto sucede luego de que la semana anterior recibiera amenazas y fuera del aclarado objetivo militar por las disidencias .

Aún no se detalla si esta es la razón por la que se aparta del cargo; lo cierto es que, la semana anterior el concejo municipal se reunió en sesión extraordinaria para analizar su reemplazo, egún las fuentes, disfrutará de periodo de vacaciones, pero no regresará al cargo.

El otro amenazado, que también presentó su renuncia

Caracol Radio también conoció que la otra persona amenazada es el secretario de gobierno, quien ya renunció a su cargo. Él también fue declarado objetivo militar.

De este funcionario aún no se conoce hasta cuándo se irá del cargo. Estas amenazas habrían ocurrido la semana anterior. La información de las amenazas directas, como es entendible, no ha sido revelada públicamente, pero ya es ampliamente conocida en la administración municipal de Briceño.

Restricciones

Caracol Radio conoció que el control de la zona es tan complejo que quienes se atreven a trabajar en la minería deben enviar a la vereda para donde pretenden ingresar sus datos personales, nombre y número de cédula y hasta fotografías, todo para recibir el permiso; de lo contrario, no ingresan y quienes lo hacen a riesgo propio corren la misma suerte que los reportados como desaparecidos.

Estas reglas son impartidas por el frente 36, dicen las fuentes.