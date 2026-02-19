Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 feb 2026 Actualizado 20:35

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

El frente 36 amenazó al alcalde de Briceño, José Noé Espinoza

Según un panfleto difundido por el mismo grupo ilegal, lo señala de supuestamente colaborar con el Clan del Golfo.

José Noe Espinoza- alcalde de Briceño- foto alcaldía

José Noe Espinoza- alcalde de Briceño- foto alcaldía

Briceño- Antioquia

En un panfleto emitido por el Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y liderado en Antioquia por alias Primo Gay emitieron amenazas contra el alcalde de Briceño, José Noe Esponoza. Este panfleto esta siendo analizado por la fuerza públiuca y se presume que es real.

El grupo ilegal señala al mandatario de supuestamente trabajar con el Clan del Golfo, sus enemigos en el territorio, con quienes sostiene una disputa a sangre y fuego. Esta intimidación contra el alcalde deja en evidencia la crisis de seguridad que atraviesa el municipio de Briceño, donde precisamente el ejército y la policía han afectado al grupo guerrillero que hoy amenaza al mandatario, al que califican de ser el actor político de un grupo ilegal.

“Bajo su administración, la institucionalidad municipal se ha puesto al servicio del Clan del Golfo: libre tránsito de sicarios, cooptación de juntas de acción comunal, persecución sistemática de quienes resisten, entrega de obras públicas a contratistas vinculados con el paramilitarismo”, dice uno de los partes del comunicado que es verificado por la fuerza pública y tal parece que es real.

En el mismo escrito hacen alusión a una serie de hechos violentos en los que acusan al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, como el homicidio de Jennifer Tatiana Echavarría Cano, atacada a tiros en la vereda El Respaldo y a quien le quemaron la motocicleta.

De otro lado, anuncian que perseguirán y asesinarán a varias personas que abandonaron las filas guerrilleras y que hoy integran el Clan de Golfo, lo que deja entender que la guerra en ese territorio del norte de Antioquia se agudizará, por lo que es necesario que las autoridades refuercen el accionar legal del Estado en el territorio.

  • Amenaza
  • Disidencia de las Farc
  • Alcalde
Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir