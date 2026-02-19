El frente 36 amenazó al alcalde de Briceño, José Noé Espinoza

Briceño- Antioquia

En un panfleto emitido por el Bloque Magdalena Medio, frente 36 de las disidencias de alias Calarcá y liderado en Antioquia por alias Primo Gay emitieron amenazas contra el alcalde de Briceño, José Noe Esponoza. Este panfleto esta siendo analizado por la fuerza públiuca y se presume que es real.

El grupo ilegal señala al mandatario de supuestamente trabajar con el Clan del Golfo, sus enemigos en el territorio, con quienes sostiene una disputa a sangre y fuego. Esta intimidación contra el alcalde deja en evidencia la crisis de seguridad que atraviesa el municipio de Briceño , donde precisamente el ejército y la policía han afectado al grupo guerrillero que hoy amenaza al mandatario, al que califican de ser el actor político de un grupo ilegal.

“Bajo su administración, la institucionalidad municipal se ha puesto al servicio del Clan del Golfo: libre tránsito de sicarios, cooptación de juntas de acción comunal, persecución sistemática de quienes resisten, entrega de obras públicas a contratistas vinculados con el paramilitarismo”, dice uno de los partes del comunicado que es verificado por la fuerza pública y tal parece que es real.

En el mismo escrito hacen alusión a una serie de hechos violentos en los que acusan al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, como el homicidio de Jennifer Tatiana Echavarría Cano, atacada a tiros en la vereda El Respaldo y a quien le quemaron la motocicleta.

De otro lado, anuncian que perseguirán y asesinarán a varias personas que abandonaron las filas guerrilleras y que hoy integran el Clan de Golfo, lo que deja entender que la guerra en ese territorio del norte de Antioquia se agudizará, por lo que es necesario que las autoridades refuercen el accionar legal del Estado en el territorio.