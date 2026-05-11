Alcaldesa (E) de Tunja exige explicaciones a Hacienda por presuntas irregularidades presupuestales

Una fuerte solicitud lanzó la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, a la Secretaría de Hacienda del municipio por presuntas irregularidades en el cierre fiscal de 2025 y en el manejo del presupuesto de este año. En un oficio enviado a la directora de Hacienda, Denisse Julieth Jiménez Ramos, la mandataria exigió explicaciones por la falta de reintegro de recursos públicos y por retrasos en proyectos de modificación presupuestal que debían llegar al Concejo Municipal.

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La alcaldesa cuestionó que, pese a existir una orden establecida en el Decreto 0557 de 2025, varias dependencias no habrían devuelto al Tesoro Municipal los saldos sobrantes del presupuesto del año pasado. Según el documento, el plazo venció en febrero y, tres meses después, todavía no existirían certificaciones, conciliaciones financieras ni actos administrativos que respalden esos reintegros. Para la mandataria, esto podría afectar la legalidad del cierre presupuestal y la disponibilidad real de recursos para 2026.

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En la solicitud también se advierte que la situación podría generar consecuencias disciplinarias, fiscales y administrativas para los funcionarios responsables. Jiménez Gómez señaló posibles riesgos de detrimento patrimonial, inconsistencias entre tesorería y contabilidad, además de fallas en la planeación financiera del municipio. «La omisión no es menor y compromete la transparencia del manejo presupuestal», advierte el oficio enviado desde la Alcaldía.

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La alcaldesa encargada también reclamó porque dos proyectos de modificación presupuestal convocados a sesiones extraordinarias del Concejo no habrían sido remitidos formalmente a su despacho con los soportes técnicos y financieros correspondientes. Según indicó, esto pone en riesgo el trámite de las modificaciones presupuestales y podría afectar decisiones económicas de la administración municipal en plena vigencia fiscal.

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En el documento, la mandataria pidió respuestas urgentes sobre qué dependencias no han reintegrado recursos, cuánto dinero sigue pendiente y qué medidas tomará Hacienda para corregir la situación. Además, dejó abierta la posibilidad de investigaciones contra los responsables si no se aclaran las presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto municipal.