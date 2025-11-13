Personería de Tunja sin sede: funcionarios atienden en la Plaza tras fin del comodato municipal

Tunja

La Personería Municipal de Tunja se quedó sin sede luego de que el comodato que mantenía con la Alcaldía venciera el pasado 11 de noviembre. Ante la falta de un espacio para continuar sus labores, los funcionarios instalaron una carpa en la Plaza de Bolívar, donde atendieron a la ciudadanía bajo el fuerte sol de la mañana.

El personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona, explicó que el convenio con la administración municipal históricamente se firmaba por cuatro años, pero en esta ocasión solo fue autorizado por uno. “Ayer se cumplió el plazo y hoy a las 8:00 de la mañana me presenté en la Secretaría Administrativa para entregar las llaves de las oficinas. Solicité que me indicaran quién se haría responsable de los equipos, los expedientes y el servidor, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta”, señaló el funcionario.

#TUNJA | Ante la negativa del municipio de prorrogar el comodato y de recibir las llaves del antiguo inmueble, la @TunjaPersoneria trasladó su atención al público a la Plaza de Bolívar, donde continúa ejerciendo sus funciones de control y defensa ciudadana. pic.twitter.com/RyD8Vkk5N2 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 13, 2025

Villabona aclaró que, para no interrumpir el servicio a la comunidad, se dispuso el trabajo en casa para los funcionarios administrativos y la atención presencial temporal en la Plaza de Bolívar. “No tenemos un espacio físico, pero seguimos garantizando la atención a través de nuestros canales digitales y, mientras se resuelve la situación, atendemos a los ciudadanos aquí en el centro”, precisó.

La medida generó sorpresa entre los transeúntes y usuarios que se acercaron al lugar para expresar su apoyo a la Personería y su inconformismo con la situación. “Es indignante ver cómo funcionarios que defienden nuestros derechos tienen que atender en la calle”, comentó una ciudadana.

Por su parte, el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, aseguró que desde la administración municipal no se ordenó ningún desalojo ni se actuó por fuera de los acuerdos legales. “Desde la Alcaldía no hemos terminado antes de tiempo el comodato con la Personería. El acuerdo se firmó por un año y venció el 11 de noviembre de 2025. Por eso pedimos la devolución del inmueble, que es del municipio, para destinarlo a labores administrativas”, explicó.

Frente a la finalización del comodato que dejó a la Personería sin sede física, el alcalde de #Tunja, @ElRusoAlcalde, aclaró que desde la administración municipal no se ordenó ningún desalojo y que todas las actuaciones se realizaron conforme a la ley. pic.twitter.com/xuzuWrZEU3 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 13, 2025

Krasnov también afirmó que la Personería cuenta con recursos suficientes para asumir el costo de sus instalaciones. “La entidad recibe cada año más de 2 mil millones de pesos, fondos suficientes para cubrir sus propios gastos sin afectar su funcionamiento. Todo se ha hecho dentro de la ley y garantizando que la Personería continúe prestando sus servicios con normalidad”, puntualizó.