María Paula Jiménez Gómez fue la designada por el Gobernador para encargarse de la Alcaldía de Tunja

María Paula Jiménez Gómez, fue la designada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como alcaldesa encargada de Tunja / Foto: Suministrada.

Tunja

A través del Decreto 339 del 5 de mayo de 2026, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, designó como alcaldesa (e) de Tunja a María Paula Jiménez Gómez, mientras se adelantan las elecciones atípicas en la capital boyacense.

María Paula Jiménez Gómez es abogada, egresada de la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, obteniendo el Grado Cum Laude, cuenta además con especialización en Gobierno y Asuntos Públicos de esa misma institución y actualmente es estudiante de una maestría.

La nueva mandataria encargada de Tunja, fue candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá para las recientes elecciones al Congreso de la República por la coalición ‘Bogotá Entre Todos’, el cual contó con el aval del Partido de La U.

Además, se desempeñó como gestora social del municipio de Paz del Río, dónde su padre, Ezequiel Jiménez, actualmente es el alcalde.

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, indicó en sus redes sociales que luego de escuchar en entrevista a los ternados y de reunirse con su equipo para el análisis correspondiente, tomó la decisión de designar como alcaldesa encargada de Tunja a María Paula Jiménez Gómez.

El mandatario de los boyacenses indicó que “la nueva alcaldesa encargada de la capital boyacense demostró conocer el Plan de Desarrollo de la ciudad y el trabajo que ha venido realizando la Gobernación en equipo con la alcaldía por el bienestar y desarrollo de las y los tunjanos”.

También enfatizó que “ella manifestó su voluntad de no hacer cambios abruptos en la administración municipal y de darle continuidad al proceso que la ciudadanía eligió en las urnas, mientras se lleva a cabo el proceso electoral”.

Por último, le deseó los mejores éxitos en esta etapa y le manifestó todo su compromiso para seguir trabajando en equipo por la capital.

Las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja se estarán realizando a mediados del mes de julio.