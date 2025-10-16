Economía

Congreso aprobó el presupuesto de 2026 en $ 546.9 billones

El proyecto contempla el trámite de una reforma tributaria por $ 16.3 billones

El Congreso de la República dio luz verde al presupuesto general de la Nación para el año 2026, aprobando un total de $546.9 billones. Esta cifra incluye $16.3 billones que provienen del trámite de una reforma tributaria.

El proyecto inicial del presupuesto, que contemplaba $557 billones, fue ajustado después de intensas discusiones y acuerdos en las comisiones económicas, resultando en un recorte de $10 billones.

La plenaria del Senado acogió el texto que fue respaldado por la Cámara de Representantes a pesar de la oposición, encabezada principalmente por congresistas del Centro Democrático y algunos sectores del Partido Verde.

En el presupuesto del próximo año se plantean recursos por $ 358.1 billones para funcionamiento, en el pago de la deuda $ 100 billones y en inversión $ 88.4 billones

Los Ministerios con los mayores presupuestos en el 2026 son educación con $ 88.2 billones, salud $ 78.1 billones, defensa y policía $ 65.7 billones, trabajo $ 52.5 y Hacienda con $ 33.6 billones.

Una de las preocupaciones de los senadores de la oposición es la reducción en los recursos para el deporte, agricultura, la defensoría del pueblo y otros sectores que son considerados claves en la estabilidad del país.

Ahora el presupuesto pasará a revisión jurídica y luego será sancionado por el presidente, Gustavo Petro.

