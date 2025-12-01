Concejo de Tunja aprobó presupuesto de $534 mil millones para 2026 y avanza elección del contralor

Tunja

El Concejo Municipal de Tunja aprobó el presupuesto de rentas y gastos del municipio para la vigencia 2026, el cual asciende a aproximadamente 534 mil millones de pesos, tras surtir los respectivos estudios técnicos con cada una de las secretarías y direcciones de la administración local.

Así lo confirmó Sandra Estupiñán, quien explicó que de ese monto, cerca de 505 mil millones de pesos corresponden a la administración central, gastos de funcionamiento y fondos especiales. Además, aclaró que una parte de estos recursos tiene destinación específica, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En comparación con la vigencia actual, el presupuesto presenta un aumento significativo. En 2025 fue de cerca de 470 mil millones de pesos, por lo que el incremento para el próximo año ronda los 63 mil millones de pesos. No obstante, Estupiñán advirtió que las necesidades de la ciudad siguen siendo amplias, especialmente en áreas como infraestructura, deporte, movilidad, servicios públicos, seguridad y recuperación del tejido social.

La presidenta del Concejo también indicó que durante la vigencia 2026 podrían presentarse modificaciones presupuestales, derivadas del recaudo de impuestos, nuevas financiaciones y otros ingresos que permitirían realizar adiciones al presupuesto.

Servicio de la deuda

En cuanto al servicio de la deuda, el municipio de Tunja deberá destinar en 2026 cerca de 26 mil millones de pesos para atender compromisos crediticios de vigencias anteriores. Además, existen recursos aún comprometidos en proyectos como el Centro de Bienestar Animal y el frigorífico municipal, así como procesos judiciales que siguen en curso.

Elección del contralor municipal

Durante la misma jornada, la presidenta del Concejo confirmó que avanza el proceso de elección del nuevo contralor municipal, el cual fue reglamentado mediante la Reforma 010 de 2025. Tras culminar las etapas de convocatoria e inscripción, se conformó la terna con el acompañamiento de la Unidades Tecnológicas de Santander, institución encargada del proceso.

Los aspirantes habilitados son Alfonso Pérez, Andrés Julián Pérez Díaz, Carlos Arturo Ramírez González y Félix Hernando. De acuerdo con el cronograma, las entrevistas se realizarán el 3 de diciembre a partir de las 7:45 de la mañana, y ese mismo día se llevará a cabo la elección. Según la corporación, sobre las 10 de la mañana ya se podría conocer el nombre del nuevo contralor.

Sesiones del Concejo

Finalmente, se informó que el actual periodo de sesiones ordinarias del Concejo irá hasta el 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre, no se descarta la convocatoria a sesiones extraordinarias para abordar modificaciones al presupuesto y al estatuto de rentas, entre otros temas de interés para la ciudad.