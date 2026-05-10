Icfes amplió el plazo de inscripción para las pruebas Saber 11 de 2026: esta es la nueva fecha

Mejores colegios en las pruebas Saber 11 del ICFES // Foto: Getty Images

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES anunció nuevo plazo de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico de 2026.

Nuevas fechas para inscripción

Para estudiantes de Calendario A o que buscan familiarizarse con el examen Saber 11 o aquellos que deseen validar el bachillerato, las nuevas fechas son:

Registro y recaudo ordinario: El plazo se extendió hasta el 12 de mayo de 2026.

Registro y recargo extraordinario: Para aquellos que no alcancen a inscribirse en el periodo ordinario, habrá una fase extraordinaria entre el jueves 14 y el viernes 22 de mayo de 2026.

¿Quiénes deben inscribirse?

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Saber 11 Calendario A: Dirigida a estudiantes que están por finalizar su educación media en instituciones con calendario A.

Pre Saber: Ideal para estudiantes de grados 9.° y 10.° que desean familiarizarse con la estructura y el tipo de preguntas del examen Saber 11. Esta prueba es una herramienta clave para prepararse y mejorar el rendimiento en el examen definitivo.

Validación del Bachillerato Académico: Esta prueba está diseñada para personas que no están matriculadas en una institución educativa y desean obtener su título de bachiller.

En este último caso es fundamental haber cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen. El ICFES recordó que ciudadanos extranjeros en territorio colombiano que deseen obtener el título podrán hacerlo.

Cronograma Pruebas Saber 11

Pruebas: Las tres pruebas (Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato) serán presenciales el domingo 26 de julio de 2026.

Citaciones: Se podrá consultar la citación para el examen el viernes 10 de julio de 2026.

Resultados individuales: Los resultados de las pruebas se darán a conocer el viernes 25 de septiembre de 2026 a través del portal oficial de Icfes: www.icfes.gov.co.

Los interesados pueden adelantar su registro a través del enlace Proceso de Inscripción. El proceso de inscripción incluye registro, diligenciamiento de formulario y pago.

El pago de cualquiera de las pruebas puede realizarse de dos maneras:

En línea: Utilizando el botón PSE.

Presencial: En las sucursales del banco Davivienda y corresponsales bancarios autorizados.

Paso a paso de inscripción pruebas Saber 11 2026