Sena abre 19.000 cupos virtuales en 2026: fechas, requisitos para técnicos y tecnólogos

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, anunció la apertura de más de 19.000 cupos para programas virtuales técnicos y tecnólogos en Colombia.

De acuerdo con la entidad esta Segunda Oferta de Formación Virtual incluye 42 programas académicos enfocados en sectores con alta demanda laboral, permitiendo a los estudiantes capacitarse desde cualquier lugar con acceso a internet.

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Fechas de inscripción para los cursos virtuales del Sena

El Sena confirmó que las inscripciones estarán habilitadas por solo tres días, por lo que hizo un llamado a los interesados para adelantar el proceso lo antes posible.

La convocatoria inició el 5 de mayo y finalizará el próximo 7 de mayo de 2026. Durante este periodo, los aspirantes podrán consultar la oferta educativa y seleccionar el programa de su interés a través de la plataforma oficial de formación virtual de la entidad.

Según explicó el Sena, esta estrategia busca facilitar el acceso a educación flexible y gratuita, especialmente para personas que no pueden asistir a clases presenciales por motivos laborales, económicos o geográficos.

Programas técnicos y tecnólogos disponibles en 2026

La oferta académica está compuesta por 42 programas relacionados con áreas tecnológicas, digitales y administrativas, diseñadas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

Entre los programas destacados se encuentran:

Análisis y desarrollo de software.

Gestión de redes de datos.

Animación digital.

Desarrollo multimedia y web.

Gestión eficiente de la energía.

Sistemas teleinformáticos.

Operaciones de comercio exterior.

Marketing digital para el sistema de modas.

Preselección de talento humano con herramientas TIC.

La entidad explicó que los programas técnicos permiten adquirir habilidades prácticas en menor tiempo, mientras que los tecnólogos fortalecen competencias analíticas y aumentan las posibilidades de crecimiento profesional y empleabilidad.

Requisitos para inscribirse en los cursos virtuales del Sena

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es que no todos los programas exigen ser bachiller.

Para participar, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener mínimo 14 años al momento de la inscripción.

Contar con acceso a internet y herramientas tecnológicas.

Registrarse en la plataforma oficial del Sena.

Cumplir con actividades y cronogramas académicos establecidos.

En el caso de los programas técnicos, no se exige título de bachiller. Sin embargo, para los tecnólogos sí es obligatorio haber culminado la educación media y presentar las pruebas Saber 11.

Aunque la modalidad es virtual y flexible, los estudiantes deberán desarrollar actividades, presentar entregas y seguir los tiempos establecidos por la institución.

¿Cómo aplicar a la convocatoria virtual del Sena?

El proceso de inscripción debe realizarse exclusivamente en el portal oficial del Sena, en la sección de formación virtual.

Allí, los usuarios deben crear una cuenta, revisar los programas disponibles y formalizar su inscripción en línea.

La convocatoria está dirigida a toda la población y tiene un enfoque incluyente. Según la entidad, podrán participar comunidades campesinas, grupos étnicos, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, mujeres, colombianos residentes en el exterior y ciudadanos extranjeros con documentación válida en el país.