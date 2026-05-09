NavySpeak: SENA creó aplicación para que oficiales de la Armada Nacional puedan aprender inglés

EDUCACIÓN

Egresados del programa de Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información del SENA desarrollaron NavySpeak, una aplicación enfocada en la enseñanza del idioma inglés para la Armada Nacional de Colombia, que beneficiará a más de 33.000 oficiales y suboficiales en todo el país.

El aplicativo fue creado en una de las fábricas de desarrollo de software de la Regional Risaralda y funciona en modo offline, permitiendo el acceso a contenidos desde el nivel A1 hasta el B2, incluso en zonas con conectividad limitada.

La herramienta fortalece competencias de lectura, escritura, escucha y habla, además de incorporar reconocimiento de voz, módulos interactivos, contenido multimedia, adaptabilidad a dispositivos móviles y un sistema de gamificación con estrellas, trofeos y retos para motivar el aprendizaje.

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Según explicó el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, este desarrollo representa un aporte tecnológico para fortalecer la formación dentro de las Fuerzas Armadas.

“Para nosotros significa un sentimiento de alegría y de satisfacción por el deber cumplido y por haber elaborado con ustedes este aplicativo. Esperamos que estos procesos puedan aportar a la eficiencia y la efectividad de las Fuerzas Armadas”, afirmó Londoño Ulloa.

El proyecto comenzó en septiembre de 2025, luego de que la Armada Nacional de Colombia identificara necesidades en materia de bilingüismo. A partir de ese momento se adelantaron las fases de diseño, desarrollo e implementación de la plataforma.

Uno de los objetivos de la institución naval es que todos sus oficiales y suboficiales alcancen al menos un nivel B1 de inglés. Por ello, NavySpeak implementa metodologías de aprendizaje dinámicas basadas en la gamificación y recorridos interactivos por distintos niveles y desafíos.

El contralmirante John Henry Ruíz Murcia destacó el acompañamiento del SENA en este proceso de formación.

“Valoro y agradezco a todo el equipo de trabajo que ha estado involucrado en esta importante gestión. El SENA siempre ha estado a nuestra disposición y nos ha ayudado a resolver muchos temas en materia de educación”, señaló el oficial.