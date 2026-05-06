OCDE: Colombia fue el segundo país con más inflación del organismo durante marzo

Bandera de Colombia (Geraint Rowland vía Getty Images) y el logo de la OCDE con sus siglas en inglés.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que la inflación en los países que integran el organismo se situó en el 4% en marzo, lo que supone un incremento de seis décimas (3,4 %) con respecto al febrero. Se explica que el aumento fue impulsado por el fuerte encarecimiento de la energía.

España se situó, junto con el Reino Unido y Letonia, en el duodécimo puesto de países con mayor inflación al registrar un 3,4 %, pero aún lejos de la media del 4 % en la OCDE.

No solo subió Colombia

El aumento de la inflación se observó en la mayoría de los países del organismo: 33 de los 37 para los que se dispone de datos mensuales registraron incrementos, mientras que solo dos (Suecia, con 0,5 %, y Nueva Zelanda, con 3,1 %) se mantuvieron estables y otros dos experimentaron descensos: Eslovenia (del 2,9 % del febrero al 2,5 % en marzo) y Turquía (del 31,5 % al 30,9 %).

Colombia fue el segundo país con más inflación, y México, el quinto

A pesar del descenso en la inflación turca, ese país encabezó la lista de países con más inflación el mes pasado de la OCDE, seguida de Colombia (5,6 %), Islandia (5,4 %), Lituania (4,8 %), México (4,6 %), Australia (4,6 %), Grecia (3,9 %) y Estonia, Irlanda y Noruega, con 3,6 % en los tres casos.

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Estados Unidos registró una inflación en marzo de 3,3 %, nueve décimas más que en febrero.

Energía disparada

El repunte responde principalmente a una aceleración de la inflación energética, que añadió 8,6 puntos porcentuales a la evolución general de los precios.

La inflación de la energía en la OCDE alcanzó el 8,1 % en marzo, su nivel más alto desde febrero de 2023.

Los precios energéticos aumentaron en 32 de los 35 países analizados, con siete economías registrando tasas de dos dígitos. Solo Colombia se mantuvo estable, mientras que Costa Rica y Eslovenia registraron descensos.

En contraste, la inflación de los alimentos descendió en aproximadamente dos tercios de los países miembros, y la inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos) se mantuvo globalmente estable.

Fuerte repunte en el G7 y en zona euro

En las principales economías del G7, la inflación interanual subió hasta el 2,8 % en marzo, frente al 2,1 % de febrero. El incremento estuvo impulsado por un salto de 10 puntos porcentuales en la inflación energética, que alcanzó el 8,2 %.

Las subidas fueron generalizadas: Alemania, Estados Unidos y Francia registraron aumentos de al menos 0,8 puntos porcentuales. En Estados Unidos, la inflación energética llegó al 12,5 %, mientras que en Alemania y Francia superó el 7 %.

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En Japón y en Italia, la inflación energética se mantuvo en terreno negativo debido a la vigencia de subsidios públicos. A pesar del encarecimiento de la energía, la inflación subyacente continuó siendo el principal componente del aumento general de precios en todos los países del G7.

En la zona euro, la inflación interanual medida por el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumentó hasta el 2,6 % en marzo, frente al 1,9 % de febrero, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2024.

El componente energético pasó al 5,1 %, situándose en terreno positivo por primera vez desde febrero de 2025. En cambio, la inflación de los alimentos descendió al 2,2 %, su nivel más bajo desde el mismo mes, mientras que la inflación subyacente se mantuvo estable en torno al 2,3 %.