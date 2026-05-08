¿Cómo evitar que le cobren el 4X1.000? Casos en que aplica la exención en Colombia 2026. Foto: Getty Images( Thot )

Hace casi un año y medio, desde diciembre de 2024, debía empezar a regir en el país, la ley que exonera a los colombianos de pagar el impuesto del 4 × 1000 por movimientos de hasta 18 millones de pesos mensuales, sin embargo, no se ha implementado.

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¿Qué es el 4 X 1.000?

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como 4×1.000, es un impuesto nacional que se aplica en Colombia sobre determinadas transacciones financieras.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), este gravamen consiste en el cobro de cuatro pesos por cada mil que se dispongan en operaciones gravadas, es decir, una tasa del 0,4%.

El impuesto se genera en el momento de la transacción, no sobre el saldo de la cuenta. Se aplica, por ejemplo, en retiros de dinero, transferencias, giros de cheques de gerencia y en general sobre la disposición de recursos de cuentas corrientes o de ahorro.

Casos en los que hay exenciones:

La legislación colombiana establece varias exenciones al 4×1.000. Entre ellas se encuentran:

Ciertas cuentas de ahorro y cuentas de bajo monto , siempre que cumplan con los requisitos definidos por la Dian y la Superintendencia Financiera.

, siempre que cumplan con los requisitos definidos por la Dian y la Superintendencia Financiera. Las transferencias realizadas entre cuentas del mismo titular dentro de la misma entidad bancaria.

dentro de la misma entidad bancaria. El beneficio de exención hasta un tope mensual de operaciones, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

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¿Cómo puede marcar una cuenta para que el banco no cobre el 4x1000?

Además de no sobrepasar el monto de las 350 UVT en 2026, los colombianos deben marcar una de sus cuentas bancarias, es decir, seleccionar una para que no se les cobre el impuesto.

Si la persona tiene más de una cuenta bancaria, debe informarle al banco cuál desea que esté marcada o exenta del 4x1000

Este trámite puede gestionarse a través de los canales virtuales dispuestos por la entidad financiera o de manera presencial en una de sus oficinas. En caso de contar con una cuenta exenta en otra entidad, será indispensable realizar primero la desmarcación en dicha institución antes de activar la exención en una nueva cuenta.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Solo una cuenta puede estar exenta: por ley, solo se puede tener una cuenta de ahorros marcada como exenta del 4x1000 en todo el sistema financiero.

Desmarque antes de marcar: si desea marcar una nueva cuenta como exenta, primero debe solicitar la desmarcación de su cuenta exenta actual en el banco donde la tenga.

El proceso de desmarcación: si el trámite se realiza en otro banco, es posible que el tiempo de respuesta sea de unos pocos días hábiles.

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