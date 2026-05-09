Polémica en Risaralda por entrega de un lote en La Virginia dentro de la reforma agraria

Pereira

La entrega de por lo menos 600 hectáreas del lote Miralindo, en el municipio de La Virginia, a asociaciones campesinas y familias víctimas del conflicto desató una fuerte controversia en Risaralda, donde autoridades departamentales y ambientales cuestionan la forma en que el Gobierno Nacional adelanta estos procesos.

La adjudicación, que contará con la presencia de funcionarios del Gobierno como la ministra de Agricultura y el director nacional de la Agencia Nacional de Tierras, beneficiará a 10 asociaciones campesinas y a cerca de 40 familias víctimas, como parte de la estrategia de reforma agraria impulsada por la administración nacional.

Sin embargo, desde distintos sectores se han elevado críticas por la falta de concertación con las autoridades locales y departamentales. El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Alberto Londoño, aseguró que este tipo de decisiones se están tomando sin articulación con el territorio y advirtió que existe una aceleración en la entrega de predios antes de finalizar el actual Gobierno.

“Preocupación por los diferentes movimientos para ocupar algunos territorios que están bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Tierra y de la Sociedad de Activos Especiales. Queremos llamar la atención al Gobierno Nacional que por favor se respete la institucionalidad municipal y departamental para concertar este tipo de decisiones”, explicó Londoño.

Le interesa: Polémica en Marsella, Risaralda, por la llegada de comunidad indígena trasladada por la SAE y la ANT

A la controversia se sumó el director de la Carder, Julio César Gómez, quien manifestó su rechazo al proceso, argumentando que no se evaluaron adecuadamente los impactos ambientales ni se explicó a los beneficiarios las restricciones existentes sobre el uso del suelo.

“Esos son suelos que han estado dedicados a la ganadería por más de 50 años, son suelos ácidos, compactos, muy empobrecidos. En esos sectores hace más de ocho años no echan una vaca y si usted mira los potreros no han subido a 10 centímetros, son unas tierras muy pobres, que les falta mucho trabajo”, argumentó Gómez.

Según indicó, gran parte del terreno presenta limitaciones para actividades de labranza y su ocupación podría poner en riesgo el bosque seco tropical Guásimo, considerado el único ecosistema de este tipo que subsiste actualmente en Risaralda.

Otro de los puntos que ha generado debate es el futuro de proyectos estratégicos que habían sido proyectados para este predio. Entre ellos se encuentran la construcción de una sede regional del Batallón San Mateo, una sede del SENA y la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC), iniciativas que ahora quedarían en incertidumbre tras la destinación de los terrenos.

Lea también: Siguen las protestas en Marsella por una comunidad indígena que fue trasladada desde Bogotá

Desde la Agencia Nacional de Tierras se explicó que el objetivo principal es garantizar el uso productivo de la tierra por parte de las asociaciones campesinas y las víctimas del conflicto, razón por la cual solo una parte de los beneficiarios podrá construir vivienda en el lugar.