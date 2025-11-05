“Ni Uribe, ni Petro ni Santos me van a dar órdenes”: Botero presentó sus firmas a la Registraduría
El empresario Santiago Botero recolectó más de un millón doscientas mil firmas y aseguró que no tiene jefes políticos ni económicos.
Congreso
El empresario y precandidato presidencial Santiago Botero se convirtió en el primer aspirante en presentar oficialmente sus firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asegura que logró recolectar cerca de 1’200.000, ya será la organización electoral la que contabilice cuántas son válidas y determine si logra el umbral requerido.
“Yo no soy político, yo soy un empresario exitoso. Yo no tengo ni jefe político, ni jefe económico. No me van a dar órdenes ni Uribe, ni Petro, ni Santos, ni Gaviria, ni Duque, ni ningún candidato, ni ningún clan político”, aseveró el precandidato.
Botero reiteró que “no hago alianzas con políticos que son los responsables de este berenjenal de hoy, tampoco hago alianzas con una cantidad de bandidos disfrazados de empresarios que se han robado este país y ellos saben quiénes son, pero no les voy a recibir órdenes porque por eso me pago la campaña”.
El empresario aseguró que no buscará alianzas políticas porque su participación en la primera vuelta en el mes de mayo está garantizada.