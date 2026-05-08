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08 may 2026 Actualizado 22:40

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Barranquilla

Un muerto y dos heridos deja ataque sicarial en Sabanalarga, Atlántico

El hecho se registró en el barrio Paraíso. La Policía investiga el caso.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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Efraín

Barranquilla
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Hacia el mediodía de este viernes, 8 de mayo, un hombre fue asesinado en el barrio Paraíso, en Sabanalarga. En el hecho dos personas más resultaron heridas.

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“Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta esgrimen un arma de fuego y sin mediar palabra impactan a los particulares en mención”, indicó la Policía.

La persona que fue asesinada fue identificada como Eduardo Jesús Zarate Escorcia, de 24 años, mientras tanto, las dos personas que resultaron heridas fueron trasladas a un centro asistencial.

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“Frente a este hecho, unidades de Policía Judicial adelantan labores investigativas y de recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables”, sostuvo la Policía.

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