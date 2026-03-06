Así fue la toma de mando de la Policía de Barranquilla y el Atlántico: esto dijeron los comandantes

En la plaza de la Paz, y ante el Gobernador Eduardo Verano, el General Miguel Andrés Camelo tomó el mando de la Policía Metropolitana de Barranquilla luego de llegar a la ciudad hace cuatro meses.

Manifestó que su máximo reto es trabajar por la seguridad de los barranquilleros y trabajar en conjunto con las diferentes autoridades del Distrito.

“Protocolariamente recibí el mando hoy, pero ya veníamos trabajando desde hace aproximadamente cuatro meses. Es un reto continuar trabajando por la seguridad de los barranquilleros y seguir trabajando por la comunidad”, dijo el oficial.

Por otra parte, el coronel Eddy Sánchez tomó el mando de la Policía del Atlántico y manifestó que es una gratificación personal, pero que lo lleva a tener un compromiso mayor con la seguridad de todos los municipios del departamento.

“Esta toma de mando significa una vez más un compromiso institucional que tengo con mi institución, con el departamento y con las autoridades distritales, municipales, gubernamentales y, por supuesto, con toda la ciudadanía”, indicó Sánchez.

El Gobernador Eduardo Verano hizo un llamado a la Policía Metropolitana y del Atlántico a seguir enfrentando la delincuencia y tener un mayor compromiso por la seguridad.