Asesinan a adolescente de 17 años en Sabanalarga; habría aparecido en video sobre otro homicidio

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Sabanalarga, donde un adolescente de 17 años fue asesinado en un ataque a bala ocurrido en el barrio San Antonio.

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La víctima fue identificada como Deiver Mercado Solano, quien, según versiones preliminares, habría aparecido recientemente en un video en el que se atribuía su participación en el homicidio de una mujer identificada como Julia Antonia Barrios. Ese crimen, de acuerdo con lo dicho en la grabación, habría sido ordenado por presuntos cabecillas del grupo delincuencial conocido como ‘Los Pepes’.

En el mismo material audiovisual, el joven también mencionaba a dos supuestos autores intelectuales del atentado contra la mujer, conocidos con los alias de “El Gomero” y “Digno Palomino”. La mujer había sido asesinada tras recibir cuatro impactos de bala, en un caso que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades.

Investigaciones de las autoridades

Sobre el más reciente hecho, la Policía del Atlántico confirmó que el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la noche del pasado 10 de abril. “Sujetos sin identificar que se movilizaban a pie habrían atacado con arma de fuego a un joven de 17 años de edad”, indicó la institución a través de un comunicado oficial.

La Policía también señaló que el adolescente fue trasladado de inmediato al hospital municipal, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. “Pese a los esfuerzos del personal médico, la víctima perdió la vida”, precisaron.

Las autoridades informaron que unidades de vigilancia, junto con la SIJIN y el CTI de la Fiscalía, adelantan labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Asimismo, anunciaron un refuerzo en los patrullajes en la zona para garantizar la seguridad.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita avanzar en la investigación.