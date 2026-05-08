Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, quedaría en libertad

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Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones del presidente Gustavo Petro, quedaría libre en las próximas horas por vencimiento de términos.

Ortiz, que fue representante a la Cámara por Boyacá con el Partido Verde, está involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Una mañana de hace casi dos años, en entrevista con El Reporte Coronell, Sneyder Pinilla reveló que Sandra Ortiz fue la encargada de entregarle al entonces presidente del Senado, Iván Name, una maleta con 3.000 millones de pesos en efectivo.

Los investigadores también han establecido que Sandra Ortiz entregó la maleta con efectivo a un hijo de Name, llamado Iván Leonidas Name Ramírez, conocido como ‘Yuyis’, quien la acompañó a hacer la entrega al esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, alias ‘Pedro Aguilar’, muerto un tiempo después a la salida de su mansión por el disparo preciso de un francotirador quien le apuntó desde un bosque en los cerros orientales de Bogotá.

El mismo día en que Sneyder Pinilla me contó que ella había llevado la maleta con plata, llamé a Sandra Ortiz.

Ella me aseguró, entre lágrimas, que no era cierto, pero la Fiscalía General de la Nación encontró suficiente evidencia para acusarla por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

Desde ese momento, tres diferentes defensores de Sandra Ortiz han usado todos los recursos que permite la ley para dilatar el proceso.

Han acudido repetidamente al habeas corpus, la acción de tutela, las recusaciones a fiscales, jueces y magistrado, así como a la renuncia de defensores para demorar, demorar y demorar el avance del caso.

Sandra Ortiz también buscó un principio de oportunidad, pero la Fiscalía le advirtió que, de acuerdo con lo establecido por la ley, debería delatar hacia arriba, señalando a los determinadores del entramado de corrupción.

La señora Ortiz aseguró que lo que le pedía la Fiscalía era señalar a ministros.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por El Reporte Coronell desmienten esa afirmación de Sandra Ortiz: aseguran que, para ese momento procesal, no había ministros vinculados al caso.

La estrategia dilatoria de la exconsejera Sandra Ortiz está dando resultados.

Este 8 de mayo, a las 10:00 de la mañana, está citada otra audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos y parece inminente la salida de la cárcel de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, a pesar de las evidencias que pesan contra ella. Entre otras, un contrato de obra en el que tienen interés tanto ella como Iván Name.

La estrategia de la señora Ortiz parece dirigido a mostrarse como perseguida política para reclamar asilo, siguiendo el ejemplo de Carlos Ramón González, cómodamente establecido en Nicaragua.

Las Fiscalías novena y undécima delegadas ante la Corte Suprema de Justicia están listas para solicitar la prórroga de la medida de aseguramiento de privación de la libertad contra Sandra Ortiz.

No obstante, lo más probable es que un juez de garantías le otorgue hoy la libertad en este caso de película que incluye maletas de plata, encuentros clandestinos y hasta un testigo clave de los hechos asesinado por un francotirador.

Bonus track

Para este 8 de mayo, a las 8:30 de la mañana, está citada la audiencia de imputación al general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército, por el delito de acoso sexual.

La Procuraduría General también abrió investigación disciplinaria contra Zapateiro.

En la audiencia de hoy ante el Tribunal Superior de Bogotá, se conocerá como operaban los presuntos acosos sexuales del poderoso general Zapateiro y cómo frustró la aspiración legítima de una suboficial que pedía entrar a la Escuela Militar para hacerse oficial, porque ella no accedió a sus pretensiones, según consta en el proceso.

La audiencia va a estar interesantísima.

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