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10 abr 2026 Actualizado 23:14

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Justicia

Caso UNGRD: Tribunal dejó en firme proceso contra Sandra Ortiz, presunta mensajera de sobornos

La exconsejera presidencias para las Regiones seguirá siendo procesada por su supuesta participación en el desfalco en la UNGRD.

Exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de segunda instancia, negó la solicitud de preclusión que interpuso la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, acusada por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la macroinvestigación de la Fiscalía General de la Nación, Ortiz habría sido la “mensajera” de los pagos de sobornos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Lea en contexto: Sigue en firme proceso contra Sandra Ortiz por caso UNGRD: jueza rechazó solicitud de preclusión

En desarrollo...

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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