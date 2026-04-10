Caso UNGRD: Tribunal dejó en firme proceso contra Sandra Ortiz, presunta mensajera de sobornos

Exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova.

Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo de segunda instancia, negó la solicitud de preclusión que interpuso la defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, acusada por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la macroinvestigación de la Fiscalía General de la Nación, Ortiz habría sido la “mensajera” de los pagos de sobornos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

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