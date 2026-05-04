El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La coincidencia en mensajes que incrimina al general Zapateiro en acoso sexual

Una coincidencia de textos y procedimientos fue clave en la decisión de imputarle cargos por acoso sexual al general Eduardo Enrique Zapateiro, antiguo comandante del Ejército.

Lea también: La coincidencia en mensajes que incrimina al general Zapateiro en acoso sexual

Una suboficial que aspiraba a ser admitida en la Escuela Militar para iniciar su carrera como oficial del Ejército recibió textos sustancialmente similares a los que Zapateiro le envió a la compañera sentimental de un alto oficial que se declaró acosada por él.

Algunos términos de los mensajes son irrepetibles por respeto a las presuntas víctimas, pero otros fueron revelados por primera vez en El Reporte.

Los presuntos acosos sexuales de Zapateiro se vinieron a conocer dentro de un proceso administrativo, y no penal, que ordenó la reincorporación al Ejército del entonces coronel José Luis Esparza, a quien el país conoció como el comandante de la Operación Jaque en terreno.

El general Zapateiro retiró de las filas, de manera arbitraria, al hoy reintegrado oficial. Esparza actualmente tiene el rango de brigadier general.

La sentencia que ordena el regreso a las filas de José Luis Esparza mostró que hubo una conducta irregular del entonces comandante del Ejército: “En cuanto al general Zapateiro Altamiranda, se afirmó que este oficial, de manera abrupta, comenzó a interferir en la vida personal del demandante, especialmente en su relación sentimental con la señora Liliana del Pilar Zambrano Ruiz”.

Ampliar Cerrar

Liliana Zambrano es una abogada que trabajó como contratista del Comando General de las Fuerzas Militares. Ella no era subalterna directa del general Zapateiro, sino de un coronel que reportaba al comando general.

Sin embargo, el comandante del Ejército es una figura prominente en todo el estamento militar y sus irrespetuosos requerimientos los hacía a personas cuya estabilidad laboral dependía de la institución armada.

Las llamadas telefónicas y los mensajes de WhatsApp del general Zapateiro fueron los medios por los cuales la abogada y compañera de Esparza, afirma que fue acosada sexualmente.

Uno de esos WhatsApp que ustedes pueden ver a partir de este momento dice:

–Bien ya aquí en el despacho mirando cosas y tú cómo vas? –pregunta el general– Déjeme verte de pues (sic) a cabeza. En tus kucos. O sin nada!!!

Ella responde enviando un emoticón con una cara de sorpresa y el alto oficial prosigue:

–Bueno listo NO he dicho nada. Cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere se hace. Quiero verte. Hazlo. Hola! Hola Hola Hola.

Ampliar Cerrar

Los mensajes de texto fueron enviados desde el número telefónico que usó el general Zapateiro, en su calidad de comandante del Ejército de Colombia. Lo verifiqué y es exactamente el mismo celular al que yo, como periodista, lo llamaba cuando requería alguna información.

Es un móvil terminado en 79 y que, en esa época, tenía el identificador “Gr EJC – Prócer 6”, el mismo distintivo de llamada de radio que él usaba para esa época.

Ampliar Cerrar

Como les contaba, el prócer 6 le envió mensajes parecidos a una joven suboficial que requería su autorización para entrar a la Escuela Militar y convertirse en oficial. Ella es otra de las víctimas del presunto general acosador sexual.

La diligencia de imputación debería haber ocurrido hoy, lunes 4 de mayo, pero el general Zapateiro se excusó diciendo que no tiene abogado y que está en Aguachica, Cesar, cumpliendo actividades de la campaña de Abelardo de la Espriella, de la cual era miembro hasta la semana pasada, cuando se anunció su retiro de común acuerdo.

El exgeneral emitió un comunicado diciendo: “En los próximos días me encargaré de integrar un equipo jurídico para que asuma mi defensa”.

Ampliar Cerrar

El magistrado Efraín Adolfo Bermúdez Mora, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, aceptó el aplazamiento. Para evitar una nueva maniobra dilatoria, citó la audiencia de imputación para el próximo viernes 8 de mayo a las 8:30 de la mañana.

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

Los casos de acoso sexual en Colombia tradicionalmente quedan en la impunidad. Desde que esa conducta es considerada delito, se han proferido menos de 100 condenas. Las dos terceras partes de los casos han prescrito o han terminado en una absolución por duda razonable.

Los procesos generalmente resultan revictimizantes para las mujeres, a pesar de la existencia de pruebas contra los presuntos acosadores.

Es importante vigilar este caso por la importancia del acusado y la práctica indefensión de las presuntas víctimas.

Escuche El Reporte Coronell en Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:52 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: