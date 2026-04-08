Sandra Ortiz atacó a Fiscalía y advirtió: “Vamos a contarle toda la verdad al país” sobre caso UNGRD

En medio de la audiencia en la que su abogado defensor solicitó su libertad por vencimiento de términos, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, lanzó fuertes cuestionamientos contra la Fiscalía General de la Nación y aseguró que revelará “toda la verdad” sobre el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Durante la diligencia realizada en la tarde de este miércoles, ante el juez quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Ortiz reclamó que su defensa no ha podido practicar pruebas documentales, técnicas ni testimoniales para controvertir la teoría del ente acusador.

“¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad. Se lo digo a las víctimas: vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas?”, señaló Ortiz que es conocida en este caso como la “mensajera” del pago de los supuestos sobornos a los congresistas.

Ortiz también aseguró que enfrenta el proceso sin acceso efectivo al material probatorio necesario para preparar su defensa frente a la investigación de la Fiscalía.

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“Hoy no tengo una sola prueba, señora juez. No la tengo. ¿Cómo voy a ir a pelear con ese océano probatorio del que habló mi abogado? Y son más de cien mil archivos, cien mil archivos con más de, no sé cuántas, cientos de carpetas. Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil”, añadió.

La exconsejera aseguró que la situación en la que se encuentra es una vulneración a sus garantías procesales y dijo que después de 500 días de permanecer privada de la libertad, aún no se haya iniciado formalmente el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

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La investigación de la Fiscalía advierte que “el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.

Al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”.

Según los elementos materiales probatorios, Ortiz Nova, al parecer, era consciente de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD, que iban a ser destinados al pago de sobornos por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.

Ortiz permanece en una guarnición militar cumpliendo una medida de aseguramiento desde el 18 de diciembre de 2024.

La audiencia fue suspendida y seguirá el próximo jueves 16 de abril a partir de las 9:00 de la mañana.