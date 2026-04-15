Reversazo a recursos asignados por López y Pinilla para mantenimiento de carrotanques en Uribia

Giro en el caso UNGRD y la asignación de recursos para Uribia, en La Guajira. Reversazo a los recursos que asignaron Sneyder Pinilla y Olmedo López al municipio, supuestamente para el mantenimiento de carrotanques. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de una resolución que ordenó transferir más de 7 mil millones de pesos a un Fondo de Inversión Colectivo. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró en su momento que los FIC “eran un cheque en blanco y no se cumplían los requisitos necesarios para una suma tan grande de dinero”.

En la decisión, el Tribunal señaló: “Declárase la nulidad de la Resolución 117 del 15 de febrero de 2024, expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por medio de la cual se ordenó transferir al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A. la suma de siete mil ciento seis millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos ($7.106.497.346,64), para ser administrada por el municipio de Uribia”.

Asimismo, indicó: “A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a Fiduprevisora S.A., en el ámbito de sus competencias, verificar si en ejecución de la Resolución 117 del 15 de febrero de 2024 se produjo la transferencia total o parcial de los recursos allí ordenados a la inversión asociada al municipio de Uribia. En caso afirmativo, dicho ente territorial deberá restituir las sumas efectivamente transferidas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

Cabe recordar que, en su momento, Jaime Luis Buitrago, alcalde de Uribia, a diferencia de otros mandatarios locales, no pidió que se revocaran los últimos actos administrativos que expidieron López y Pinilla, quienes confesaron haber cometido actos de corrupción.

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