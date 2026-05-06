Caso UNGRD: Sandra Ortiz denunció supuestas presiones de Fiscalía para salpicar a ministros de Petro
La exfuncionaria del Gobierno Petro dijo que un fiscal, supuestamente, le pidió que salpicara a ministros o la imputarían y le pedirían medida de aseguramiento intramural.
La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz afirmó que tiene las pruebas de las supuestas presiones que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación le habrían hecho para salpicar a ministros del Gobierno de Gustavo Petro en el escándalo de la UNGRD, a cambio de, presuntamente, no imputarla ni de pedirle medida de aseguramiento.
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“Si usted no acusa a ministros, la vamos a imputar”
De esta forma, Ortiz reveló en su declaración: “Me dijo: ‘si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’, eso pasó”, relató Ortiz.
Y agregó: “Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que le envié en ese momento a mi abogado”.
Aseguró que su caso es político
Así, y tras estas declaraciones, la exconsejera aseguró que su caso es político.
“Desde ese momento yo entendí que eso no era un tema jurídico, sino un tema político. Lo hablo y lo digo abiertamente, es un tema político”, enfatizó.
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