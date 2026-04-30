Fiscalía imputará cargos contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual
Los hechos de posible acoso sexual se habrían presentado mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.
La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por el delito de acoso sexual.
Los hechos de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, se habrían presentado mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.
Noticia en desarrollo.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...