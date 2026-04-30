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30 abr 2026 Actualizado 15:47

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Justicia

Fiscalía imputará cargos contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

Los hechos de posible acoso sexual se habrían presentado mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

Seis preguntas sobre la matanza del Putumayo para el general Eduardo Enrique Zapateiro

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Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por el delito de acoso sexual.

Los hechos de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, se habrían presentado mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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