Fiscalía imputará cargos contra el general (r) Eduardo Zapateiro por presunto acoso sexual

Seis preguntas sobre la matanza del Putumayo para el general Eduardo Enrique Zapateiro

La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación contra el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por el delito de acoso sexual.

Los hechos de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, se habrían presentado mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional.

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